الحوار المجتمعي حول الصحة: بحث الاستعدادات لتنظيم الندوة الوطنية حول الصحة في جوان المقبل

Mardi 07 Mai 2019
وات - مثل الاستعداد للندوة الوطنية حول الصحة المزمع عقدها خلال شهر جوان المقبل، في اطار الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحّة، أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بوزارة الصحة.
وحضر الجلسة، التي جرت بإشراف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، بالاضافة إلى أعضاء الهيئة الفنية للحوار المجتمعي حول الصحة، ورؤساء فرق العمل، وعدد من إطارات وزارة الصحة.
وخصصت هذه الجلسة بالأساس لمناقشة رزنامة العمل القادمة ومتابعة تقدم مسار الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، واستعراض الخطوط العريضة للندوة الوطنية حول الصحة، التي ستضع السياسات العامة للصحة على المديين المتوسط والبعيد.
وتأتي هذه ال جلسة عقب اختتام الحوار التشاركي حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومي، الذي انتظم نهاية شهر أفريل الماضي تحت إشراف رئاسة الحكومة، بهدف القيام بالإصلاحات في قطاع الصحة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية لاسيما بعد حادثة وفاة الرضع.
ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 30 أفريل الماضي، دراسة حول "مؤشر مخاطر الفساد في قطاع الصحة" في اطار مشروعها "رد بالك على صحتك" المموّل من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي".
وأظهرت الدراسة وجود عديد النقائص التي تسمح بتوغل الفساد وانتشاره في قطاع الصحة ووجود إفلات من المحاسبة وغياب للحوكمة الرشيدة والشفافية فضلا عن غياب الاستقرار السياسي على رأس الوزارة وتعدد وزراء الصحة ووجود تكتلات داخل المؤسسات الصحية.
وحضر الجلسة، التي جرت بإشراف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، بالاضافة إلى أعضاء الهيئة الفنية للحوار المجتمعي حول الصحة، ورؤساء فرق العمل، وعدد من إطارات وزارة الصحة.
وخصصت هذه الجلسة بالأساس لمناقشة رزنامة العمل القادمة ومتابعة تقدم مسار الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، واستعراض الخطوط العريضة للندوة الوطنية حول الصحة، التي ستضع السياسات العامة للصحة على المديين المتوسط والبعيد.
وتأتي هذه ال جلسة عقب اختتام الحوار التشاركي حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومي، الذي انتظم نهاية شهر أفريل الماضي تحت إشراف رئاسة الحكومة، بهدف القيام بالإصلاحات في قطاع الصحة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية لاسيما بعد حادثة وفاة الرضع.
ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 30 أفريل الماضي، دراسة حول "مؤشر مخاطر الفساد في قطاع الصحة" في اطار مشروعها "رد بالك على صحتك" المموّل من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي".
وأظهرت الدراسة وجود عديد النقائص التي تسمح بتوغل الفساد وانتشاره في قطاع الصحة ووجود إفلات من المحاسبة وغياب للحوكمة الرشيدة والشفافية فضلا عن غياب الاستقرار السياسي على رأس الوزارة وتعدد وزراء الصحة ووجود تكتلات داخل المؤسسات الصحية.
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