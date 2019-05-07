توزر: مبادرات خيرية في شهر رمضان من مواطنين ومنظمات تكرس مبدأ التضامن

Mardi 07 Mai 2019



وات

- تشهد ولاية توزر مع انطلاق شهر رمضان مجموعة من المبادرات الخيرية في معتمديتي حزوة ودقاش بعضها أطلقها مواطنون وأخرى تبنتها منظمات بغاية توفير مساعدات للمحتاجين أو وجبة إفطار لعابري السبيل لتصبح هذه الاعمال الخيرية من العادات في هذا الشهر.ففي معتمدية حزوة الحدودية قامت مجموعة من الشبان بتر كيز مائدة إفطار لعابري السبيل من بين التونسيين والجزائريين وغيرهم القاصدين في الاتجاهين وذلك بعد مبادرة مشابهة تبناها شبان آخرون السنة الماضية في شهر الصيام.وتنتصب المائدة بمدخل بلدة حزوة اعتبارا لوجود حزوة في مفترق حدودي يؤدي نحو الجزائر وتونس بالنسبة الى الجزائريين .ويتولى اعداد وجبات الإفطار الشبان المتطوعون مع إمكانية تلقيهم لوجبات جاهزة من المواطنين وفق مبارك بن سعيد أحد هؤلاء الشبان الذي اكد كذلك أن المائدة استقبلت في يومها الأول ستة أشخاص غير أن العدد قد يزيد أو ينقص حسب عدد المسافرين في الاتجاهين.وفي معتمدية دقاش تطوع أشبال وزهرات فوج دقاش للكشافة التونسية بجمع المساعدات وذلك وفق محمد علي الرزقي المشرف على جمع التبرعات مبينا لوات أن حملة قفة رمضان قام خلالها الأطفال بجمع التبرعات وباختيار المنتفعين من بين العائلات المحتاجة وضعيفة الدخل.وتم في اليوم الأول من شهر رمضان الانطلاق في توزيع عدد من المساعدات على أن تتواصل على امتداد هذا الشهر بتقديم مساعدات لمنتفعين آخرين مع برمجة حفل خيري ليلة النصف من رمضان ومائدة إفطار بنظمها فوج دقاش للكشافة التونسية.