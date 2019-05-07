سيدي بوزيد: برنامج مكثف من منظمة الدفاع عن المستهلك خلال شهر رمضان

Mardi 07 Mai 2019



وات

- اعد المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسيدي بوزيد برنامجا مكثفا بمناسبة شهر رمضان للمتابعة اليومية للحركة التجارية والخدمات المقدمة للمواطن والإحاطة بالمستهلك وإرشاده وتوعيته بضرورة التحكم في الشراءات.وافاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بسيدي بوزيد محمد صالح بكاري لمراسلة (وات) بالجهة انه "تم في اطار البرنامج تركيز إذاعة محلية بدار الثقافة بسيدي بوزيد بجانب سوق الخضر للتوعية والإرشاد يصاحبها فريق للتدخل السريع قصد حل أي إشكال قد يتعرض له المستهلك، اضافة الى تكوين فرق دائمة في مختلف المعتمديات لمتابعة الحركة التجارية وعملية التزود والتزويد والتعامل مع المصالح المختصة إلى جانب توزيع مطويات للإرشاد والتوعية تحمل فصولا من قانون حماية المستهلك ونصائح تخص طرق التعامل مع مجريات السوق والتحكم في الأسعار".وذكر بكاري ان "برنامج منظمة الدفاع عن المستهلك يتضمن كذلك زيارات إلى الأسواق للمعاينة والتدخل في الإبان ومتابعة عملية التزويد بسوق الجملة وخاصة مراقبة الاسعار، وتعليق لافتات في الأماكن ذات الكثافة تدعو إلى التحكم في الشراءات وتجنب اللهفة والاحتكار والاتزان والتبصّر في الإنفاق والقطع مع التداين".واشار الى ان "اغلب التشكيات التي تصل منظمة الدفاع عن المستهلك تتعلق خاصة بغلاء الاسعار" وبين ان فرق المنظمة "تتدخل بسرعة بالشراكة مع فرق الامن والمراقبة التجارية والصحية كلما تطلب الامر ذلك".