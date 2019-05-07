قابس: اللجنة الجهوية للإعداد للعودة المدرسية القادمة تعقد أول اجتماعاتها

Mardi 07 Mai 2019



وات

- اجتمعت اللجنة الجهوية للإعداد للعودة المدرسية 2019 - 2020، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية قابس، وتم بالمناسبة التطرق الى الإشكاليات المطروحة في مختلف المستويات التعليمية والنظر في السبل الكفيلة بمعالجتها بما يساعد على إنجاح العودة المدرسية القادمة.وتتمثل ابرز الإشكاليات في وجود نقص في الأساتذة والقيمين والعملة، حيث لم يقع فتح مراكز لتعويض العملة الذين تقاعدوا بعدد من المدارس الابتدائية، كما تسبب عدم خلاص المقاولين في مستحقاتهم المالية في تعطيل سير أشغال العديد من المشاريع التي يتم انجازها.وتشكو العديد من المؤسسات التربوية من نقص في التجهيزات على غرار الآلات الناسخة والحواسيب والكراسي والسبورات وغيرها من التجهيزات الضرورية للعملية التربوية.من جهته يعاني ديوان الخدمات المدرسية من إشكاليات عديدة تتمثل في عدم تمكنه من التزود ببعض المواد التي يحتاجها على غرار البيض واللحوم البيضاء والحليب ومشتقاته، ومن أسباب ذلك انخفاض سعر الصفقة، ووجود مزود وحيد من خارج الجهة.ومن بين التوصيات التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع، ضرورة القيام بحملات نظافة بمحيط المؤسسات التربوية وتوفير الطلاء خاصة للمدارس الابتدائية والتدخل لضمان التزويد المنتظم للمؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء.وتشير المعطيات المقدمة في هذا الاجتماع الذي اشرف عليه والي قابس منجي ثامر وضم كل الأطراف المعنية وفي مقدمتهم المندوبية الجهوية للتربية، الى ان عدد التلاميذ سيسجل ارتفاعا ملحوظا بكل المراحل الدراسية، وستفوق الزيادة 1300 تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية.