Radio Babnet Tunisie On Air: Moharem Fouad - Rimchi 3inou  

إحباط 48 عملية تهريب الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة بقيمة تناهز المليار والنصف

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الاسبوع الفارط، من إحباط 48 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بمليون و495 ألف دينار.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 976 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و1482 خرطوشة صيد من نفس العيار ممسوكة دون رخصة.

وأضافت أنه تم حجز 1.49 كلغ و21 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و5701 قرصا مخدرا و130 طابعا مخدرا، و0.075 غ من مخدر الكوكايين بقيمة مالية تقدر بحوالي 28 ألف دينار، الى جانب حجز 65 سيارة وشاحنة مفتش عنها.


كما أكدت إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 21 مجتازا، فضلا عن إحباط 8 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 65 مجتازا.


  
  
     
  
cadre-fc5bba3045bc2a2e96de493b311ffa9d-2019-05-07 13:30:33






0 de 0 commentaires pour l'article 181929



En continu

الثلاثاء 07 ماي 2019 | 2 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:15 16:03 12:23 05:18 03:38
20°
 20° % 42 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1230°-1429°-1728°-1931°-20
  • Avoirs en devises
    12984,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,36000 DT        1$ =3,00283 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   716,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557237815|181929 590|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires