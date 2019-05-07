إحباط 48 عملية تهريب الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة بقيمة تناهز المليار والنصف

Mardi 07 Mai 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الاسبوع الفارط، من إحباط 48 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بمليون و495 ألف دينار.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 976 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و1482 خرطوشة صيد من نفس العيار ممسوكة دون رخصة.
وأضافت أنه تم حجز 1.49 كلغ و21 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و5701 قرصا مخدرا و130 طابعا مخدرا، و0.075 غ من مخدر الكوكايين بقيمة مالية تقدر بحوالي 28 ألف دينار، الى جانب حجز 65 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 21 مجتازا، فضلا عن إحباط 8 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 65 مجتازا.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 976 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و1482 خرطوشة صيد من نفس العيار ممسوكة دون رخصة.
وأضافت أنه تم حجز 1.49 كلغ و21 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و5701 قرصا مخدرا و130 طابعا مخدرا، و0.075 غ من مخدر الكوكايين بقيمة مالية تقدر بحوالي 28 ألف دينار، الى جانب حجز 65 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 21 مجتازا، فضلا عن إحباط 8 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 65 مجتازا.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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