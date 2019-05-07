اريانة: نحو بلوغ نسبة تزود بالماء الصالح للشراب ب7ر99 بالمائة خلال صائفة 2019

Mardi 07 Mai 2019



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- يتواصل بولاية اريانة تنفيذ مشروع ربط منطقتي "الصنهاجي" و"العشيش" من معتمدية المنيهلة بالماء الصالح للشراب لفائدة اكثر من 2400 منتفع بكلفة تناهز مليون و960 الف دينار.وينتظر ان تصل نسبة التزود بمياه الشرب بالجهة خلال صائفة 2019 موعد تسليم المشروع الى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حدود 7 ر99 بالمائة.وحسب تقرير دائرة المجلس الجهوي باريانة فان نسبة التزود الحالية بالماء الصالح للشراب بالجهة بلغت 37ر99 بالمائة منها 5ر94 بالمائة عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و 87ر4 بالمائة عن طريق الهندسة الريفية بواسطة 16 مجمعا مائيا .وقد اعدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باريانة مخطط عمل لتامين التزود بمياه الشرب خلال صائفة 2019 من خلال القيام بصيانة المنظومات المائية واجراء التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه والاحاطة بالمجامع المائية ومواصلة برنامج التاطير والتكوين لاطارات المجامع لاسيما بخصوص اعداد الميزانية وسبل الضغط على المديونية فضلا عن مزيد تفعيل قرارات اللجنة الجهوية لمتابعة نشاط المجامع المائية والتقليص من الربط العشوائي وتامين الاستغلال المحكم لمياه الشرب .ويشار الى العدد الجملي للسكان بالوسط الريفي لولاية اريانة يقدر بنحو 76 الفا و600 نسمة منهم 63530 يتمتعون بالماء الصالح لشراب اما عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه/59802 ساكن/ او عن طريق الهندسة الريفية /3728 ساكن/.