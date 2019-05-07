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التشكيلات العسكرية تضبط بمدنين وتطاوين 9 أفارقة حاولوا التسلل خلسة إلى التراب الوطني

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - أوقفت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان (ولاية مدنين)، أمس الاثنين، 7 أشخاص من أصول إفريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة في اتجاه التراب الوطني.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من الموقوفين يحملون الجنسية الغامبية وأربعة يحملون الجنسية الصومالية، مضيفة أنه تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة (بمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين) لمزيد التحري معهم.


كما أوردت الوزارة في البلاغ ذاته، أن التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع تطاوين، أوقفت مساء أمس الإثنين شخصين مترجلين كانا بصدد اجتياز الحدود خلسة دون وثائق هوية، وصرحا أنهما من جنسية سودانية، مؤكدة أنه تم تسليمهما إلى فرقة الحرس الحدودي بالمكان.

  
  
     
  
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