استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، محور لقاء وزير العدل بسفير سويسرا بتونس

Mardi 07 Mai 2019



باب نات

- استقبل صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي سفير سويسرا بتونس "ايتيان تيفوز " ، وقد تناول اللّقاء وفق بلاغ لوزارة العدل زيادة على دعم و تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، تقييم وتدارس إمكانيات تحسين نجاعة آليات التعامل مع الملفات المتعلقة باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة بما يفضي إلى استعادة الأموال المجمّدة في أحسن الآجال.