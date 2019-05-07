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وزارة التربية تدعو الى صرف مرتبات النواب كاملة على أساس 750 دينارا شهريا

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - أفادت وزارة التربية في مذكرة حول خلاص مستحقات الأعوان المكلفين بتسديد الشغورات الظرفية، وجهتها اليوم الثلاثاء للمندوبين الجهويين للتربية، بانه يتعين صرف مرتبات الأعوان المكلفين بتسديد شغورات ظرفية قارة بالمؤسسات التربوية كاملة على أساس 750 دينارا شهريا، وفق مقتضيات الأمر عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 ودعت الوزارة، الى ان يتم في صورة تأمين المتعاقد لساعات تدريس أقل من المطلوب، تكليفه بنشاط تربوي يغطي الفرق بين ساعات التدريس المنجزة فعليا و الساعات المطالب بها.

يذكر ان وزارة التربية شرعت يوم 26 أفريل الفارط ، في صرف كامل المستحقات المالية لفائدة الأعوان المتعاقدين بالمؤسسات التربوية بمفعول رجعي من 15 سبتمبر، على أن تتم عمليات صرف الأجور تباعا في الأيام الموالية حتى استيفاء خلاص جميع المتعاقدين، وفق ما أفادت به الادارة العامة للشؤون المالية بالوزارة، معبرة عن اعتذار الوزارة عن هذا التأخير "الخارج عن نطاقها".
دلال


  
  
     
  
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