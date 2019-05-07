الوضع الاجتماعي والأمني والمؤشّرات الاقتصادية في البلاد أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

Mardi 07 Mai 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 07 ماي 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد والمؤشّرات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات المتّخذة لحماية القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان المعظّم ومقاومة الاحتكار والتهريب.