رئيس الحكومة يستقبل رئيس النادي الصفاقسي

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج رئيس النادي الرياضي الصفاقسي منصف خماخم الذي قدم له فكرة حول وضعية النادي وآخر المستجدات.
وفي تصريح صحفي بعد اللقاء اعتبر رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم ان اللقاء كان مهما مع رئيس الحكومة الذي أكد أنه سيتابع ملف احداث مباراة النادي الصفاقسي في نصف نهائي الكاس في الكرة الطائرة واعطاء كل ذي حق حقه.
من جهة اخرى اكد رئيس النادي الصفاقسي انه تم التطرق الى ما تستحقه ولاية صفاقس من مشاريع تهم تطوير البنية الاساسية الرياضية مؤكدا ان يوسف الشاهد أكد دعمه من اجل انجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال.
وفي تصريح صحفي بعد اللقاء اعتبر رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم ان اللقاء كان مهما مع رئيس الحكومة الذي أكد أنه سيتابع ملف احداث مباراة النادي الصفاقسي في نصف نهائي الكاس في الكرة الطائرة واعطاء كل ذي حق حقه.
من جهة اخرى اكد رئيس النادي الصفاقسي انه تم التطرق الى ما تستحقه ولاية صفاقس من مشاريع تهم تطوير البنية الاساسية الرياضية مؤكدا ان يوسف الشاهد أكد دعمه من اجل انجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال.
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Par:cartaginois2011 ( )
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