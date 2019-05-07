وزير الخارجية يلتقي نظيره الارجنتيني .. التوقيع على اتفاقتي تعاون

Mardi 07 Mai 2019
وات - أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال لقاء جمعه مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري، على أهمية تكثيف نسق تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين بين البلدين.
ووفق بلاغ اليوم الثلاثاء لوزارة الخارجية ثمن الجهيناوي خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى الأرجنتين يومي 6 و7 ماي الحالي، الحركيّة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الزيارة التي أدّاها وزير الخارجية الأرجنتيني إلى تونس في 02 أفريل 2018.
وأبرز وزير الخارجية، حرص تونس على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين ودعم علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية لاسيما أعضاء مجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، داعيا الأرجنتين بصفتها تتولّى حاليّا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة إلى دعم مساعي تونس الرامية إلى إبرام اتفاق للتبادل الحرّ مع هذا الفضاء الاقتصادي الهام.
وتولى وزير الشؤون الخارجية ونظيره الأرجنتيني التوقيع على اتفاقيتي تعاون في مجال تدعيم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وفي مجال التعاون الفني، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي وأخرى بين مركز النهوض بالصادرات ونظيرتها الأرجنتينية، وذلك إثر جلسة عمل موسّعة ضمت وفدي البلدين.
وشدد الوزيران على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والفلاحة والبحث العلمي والصحّة والتعاون الفنّي، وضرورة إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتحيينه.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون متعدد الاطراف بين البلدين في أفق استعداد تونس للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.
ويؤدي وزير الشؤون الخارجية زيارة رسمية إلى الأرجنتين يومي 6 و7 ماي الحالي بدعوة من نظيره الأرجنتيني، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير شؤون خارجية تونسي منذ سنة 1995.
ووفق بلاغ اليوم الثلاثاء لوزارة الخارجية ثمن الجهيناوي خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى الأرجنتين يومي 6 و7 ماي الحالي، الحركيّة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الزيارة التي أدّاها وزير الخارجية الأرجنتيني إلى تونس في 02 أفريل 2018.
وأبرز وزير الخارجية، حرص تونس على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين ودعم علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية لاسيما أعضاء مجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، داعيا الأرجنتين بصفتها تتولّى حاليّا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة إلى دعم مساعي تونس الرامية إلى إبرام اتفاق للتبادل الحرّ مع هذا الفضاء الاقتصادي الهام.
وتولى وزير الشؤون الخارجية ونظيره الأرجنتيني التوقيع على اتفاقيتي تعاون في مجال تدعيم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وفي مجال التعاون الفني، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي وأخرى بين مركز النهوض بالصادرات ونظيرتها الأرجنتينية، وذلك إثر جلسة عمل موسّعة ضمت وفدي البلدين.
وشدد الوزيران على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والفلاحة والبحث العلمي والصحّة والتعاون الفنّي، وضرورة إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتحيينه.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون متعدد الاطراف بين البلدين في أفق استعداد تونس للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.
ويؤدي وزير الشؤون الخارجية زيارة رسمية إلى الأرجنتين يومي 6 و7 ماي الحالي بدعوة من نظيره الأرجنتيني، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير شؤون خارجية تونسي منذ سنة 1995.
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Par:lahache (Tunisia )
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