Mardi 07 Mai 2019
باب نات - في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية صفاقس مؤخرا عقارين دوليين فلاحيين على إثر تنفيذ لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي الأول 3هك والمعروف ب"قسيمة كانون والجموسي" يحتوي على 66 أصل زيتون كائنة بعمادة بوجربوع معتمدية منزل شاكر ، أما الثاني فيمسح قرابة 2 هك والمعروف بـ "جبانة النصارى" يحتوي هو الآخر على أصول زيتون ( 24 أصلا ).
وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقارين المذكورين للتعهد بهما والتسريع في إعادة توظيفهما وإدخالهما في الدورة الاقتصادية حتى يضطلعا بوظيفتهما التنموية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية صفاقس قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع إلى اليوم ما يناهز 590 هك.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي الأول 3هك والمعروف ب"قسيمة كانون والجموسي" يحتوي على 66 أصل زيتون كائنة بعمادة بوجربوع معتمدية منزل شاكر ، أما الثاني فيمسح قرابة 2 هك والمعروف بـ "جبانة النصارى" يحتوي هو الآخر على أصول زيتون ( 24 أصلا ).
وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقارين المذكورين للتعهد بهما والتسريع في إعادة توظيفهما وإدخالهما في الدورة الاقتصادية حتى يضطلعا بوظيفتهما التنموية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية صفاقس قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع إلى اليوم ما يناهز 590 هك.
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Par:lahache (Tunisia )
Sur: بصفاقس: الدولة تسترجع 590 هك من أراضيها