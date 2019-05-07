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''مواطنون'' و ''نشارك'' يتفقان على خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمات موحدة

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - أعلن ائتلاف "مواطنون" ومبادرة "نشارك"، اليوم الثلاثاء، خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمات موحدة ووضع إستراتيجية مشتركة لتوحيد القائمات والتنسيق مع الجهات لتكوين اللجان وضبط العمل الميداني.

وجاء في بيان مشترك لـ"مواطنون" و"نشارك" أن وفدين مفوضين من المبادرة والائتلاف عقدا أمس الاثنين، لقاء وذلك "سعيا لتوحيد القوى المواطنية والمستقلة من ائتلافات ومبادرات وجمعيات وشخصيات وكفاءات وطنية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة"، المقررة في شهر أكتوبر 2019.


وإتفق الطرفان ، وفق نص البيان على" تشكيل هيئة قارة متكونة من أعضاء الوفدين تعنى بوضع إستراتيجية مشتركة لتوحيد القائمات والتنسيق مع الجهات لتكوين اللجان وضبط العمل الميداني .
وتم أيضا الاتفاق على العمل مع كل القوى الديمقراطية الاجتماعية التقدمية على تنقية المناخ الانتخابي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
من جهة أخرى قرّر الطرفان "رسم إستراتيجية انتخابية موحّدة والاتصال بأوسع طيف من المبادرات والائتلافات والشخصيات الوطنية التي تتقاسم معها نفس الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لـتكوين جبهة انتخابية مواطنية واسعة" ضمن الفضاء الديمقراطي الاجتماعي التقدمي، حسب نص البيان.
وكانت مبادرة "مواطنون" التي انطلقت منذ أوت 2018، أعلنت مؤخرا إعتزامها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمات موحدة مع المبادرات المواطنية التي سيتم التوصل إلى اتفاق معها قريبا.
من جهتها اعلنت الهيئة الوطنية لائتلاف المبادرة المدنية "نشارك" عن مشاركة الائتلاف في الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمات ائتلافية موحدة مع المبادرات المدنية المستقلة التي تشترك معها نفس المبادئ والأهداف مع السعي إلى التشبيك مع المنظمات الوطنية والجمعيات والشخصيات والكفاءات الوطنية المستقلة لدعم هذا المسار المواطني في سبيل خلق بديل مدني على أسس البرامج والأهداف المشتركة .

  
  
     
  
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