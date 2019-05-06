رئيس الحكومة ووزير الداخلية في زيارة ميدانية إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- أدّى مساء يوم الإثنين 06 ماي 2019، رئيس الحكومة "يوسف الشّاهد" مرفوقا بوزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" زيارة ميدانيّة إلى مقرّ الوحدة المختصّة للحرس الوطني، تم الوقوف خلالها على جاهزيّة أفرادها المتخصصين في مجابهة الإرهاب، والاطّلاع على ظروف عملهم ومجالات تدريبهم وتكوينهم.ووفق بيان لوزارة الداخلية أثنى رئيس الحكومة على النّجاحات الأمنيّة التّي حقّقتها الوحدة المختصة للحرس الوطني خلال العمليّات الاستباقيّة الأخيرة، مثمّنا المجهودات والتّضحيات التي ما انفكّ يبذلها إطاراتها وأعوانها من أجل الذود عن مناعة الوطن وحماية المواطنين، داعيا إيّاهم إلى المحافظة على هذا المستوى من الجاهزية والأهبة العملياتية والعمل على تطويره.وكانت هذه الزيارة مناسبة شارك فيها رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة أفراد الوحدة المختصّة للحرس الوطني تناول وجبة الإفطار.