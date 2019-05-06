زغوان: تقديرات إنتاج الزراعات الكبرى حددت بحوالي مليون و600 ألف قنطار من الحبوب و450 ألف من الأعلاف

Lundi 06 Mai 2019
وات - شكل الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية زغوان محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين، بمقر الولاية بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي، وعدد من الإطارت الفلاحية والأطراف المتداخلة.
وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، علي الهمامي، أن إنتاج صابة الزراعات الكبرى لهذا الموسم قدرت بحوالي 1 فاصل 6 مليون قنطار من الحبوب عن مساحة مبذورة بلغت 71500 هكتارا، و450 ألف قنطارا من الأعلاف عن مساحة 27 ألف هكتارا، مضيفا أنه تم توفير المعدات الفلاحية اللازمة لتأمين الصابة خلال موسم الحصاد، حيث يعد الأسطول 166 آلة حاصدة و274 آلة ربط و995 جرارا و345 صهريجا خضعت جميعها للصيانة.
ومن جهته، أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب، بديع العياري، أن الطاقة الجملية لخزن الحبوب تقدر بحوالي 527 ألف قنطار، يؤمنها 11 مركز تجميع قار، تمت معاينتها من طرف لجنة خاصة للتأكد من مدى توفر شروط الخزن فيها، مبيّنا أن كميات الحبوب التي تتجاوز طاقة استيعاب نقاط التجميع سيتم إجلاؤها إما بالبيع إلى المطاحن أو بالوسق إلى مخازن محورية متواجدة بـ6 ولايات بالجمهورية.
وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، علي الهمامي، أن إنتاج صابة الزراعات الكبرى لهذا الموسم قدرت بحوالي 1 فاصل 6 مليون قنطار من الحبوب عن مساحة مبذورة بلغت 71500 هكتارا، و450 ألف قنطارا من الأعلاف عن مساحة 27 ألف هكتارا، مضيفا أنه تم توفير المعدات الفلاحية اللازمة لتأمين الصابة خلال موسم الحصاد، حيث يعد الأسطول 166 آلة حاصدة و274 آلة ربط و995 جرارا و345 صهريجا خضعت جميعها للصيانة.
ومن جهته، أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب، بديع العياري، أن الطاقة الجملية لخزن الحبوب تقدر بحوالي 527 ألف قنطار، يؤمنها 11 مركز تجميع قار، تمت معاينتها من طرف لجنة خاصة للتأكد من مدى توفر شروط الخزن فيها، مبيّنا أن كميات الحبوب التي تتجاوز طاقة استيعاب نقاط التجميع سيتم إجلاؤها إما بالبيع إلى المطاحن أو بالوسق إلى مخازن محورية متواجدة بـ6 ولايات بالجمهورية.
En continu
- Hier 23:12 مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى
- Hier 20:36 تونس: الإثنين أول أيام رمضان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:39
|19:14
|16:03
|12:23
|05:19
|03:39
|
15°
|15°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-12
|21°-12
|31°-15
|28°-16
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 62 207) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 042) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 243) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 131) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 375) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 486) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 502) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 447) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 738) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 376) عبير موسى امام القضاء
( 38 104) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 463) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 425) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 33 071) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 861) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 641) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 726) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 643) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 055) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 535) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: وزارة الصحة تخصص 200 فريق لتأمين المراقبة الصحية وتنصح بإتباع سلوكيات صحية لدى استهلاك بعض المواد الغذائية