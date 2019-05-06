زغوان: تقديرات إنتاج الزراعات الكبرى حددت بحوالي مليون و600 ألف قنطار من الحبوب و450 ألف من الأعلاف

Lundi 06 Mai 2019



وات

- شكل الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية زغوان محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين، بمقر الولاية بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي، وعدد من الإطارت الفلاحية والأطراف المتداخلة.وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، علي الهمامي، أن إنتاج صابة الزراعات الكبرى لهذا الموسم قدرت بحوالي 1 فاصل 6 مليون قنطار من الحبوب عن مساحة مبذورة بلغت 71500 هكتارا، و450 ألف قنطارا من الأعلاف عن مساحة 27 ألف هكتارا، مضيفا أنه تم توفير المعدات الفلاحية اللازمة لتأمين الصابة خلال موسم الحصاد، حيث يعد الأسطول 166 آلة حاصدة و274 آلة ربط و995 جرارا و345 صهريجا خضعت جميعها للصيانة.ومن جهته، أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب، بديع العياري، أن الطاقة الجملية لخزن الحبوب تقدر بحوالي 527 ألف قنطار، يؤمنها 11 مركز تجميع قار، تمت معاينتها من طرف لجنة خاصة للتأكد من مدى توفر شروط الخزن فيها، مبيّنا أن كميات الحبوب التي تتجاوز طاقة استيعاب نقاط التجميع سيتم إجلاؤها إما بالبيع إلى المطاحن أو بالوسق إلى مخازن محورية متواجدة بـ6 ولايات بالجمهورية.