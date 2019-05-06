قفصة: تسجيل 31 مخالفة اقتصادية في اليوم الأول من شهر رمضان

Lundi 06 Mai 2019



وات

- تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة، اليوم الاثنين، من تسجيل 31 مخالفة اقتصادية خلال 90 زيارة تفقد شملت الأسواق البلدية والاسبوعية والمحلات التجارية المفتوحة للعموم، في إطار ضمان شفافية المعاملات التجارية بمناسبة شهر رمضان، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة، ماهر الغريبي.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالفين وحجز 2720 علبة حليب، مشيرا إلى أن المخالفات تتعلق بالترفيع في الأسعار والفوترة والاحتكار وعدم إشهار الأسعار.وأشار الغريبي، الى أن الإدارة الجهوية للتجارة بقفصة ضبطت برنامجا خاصا بشهر رمضان لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية من خلال تسخير 11 فريق مراقبة يوميا بحصص صباحية ومسائية خلال النصف الأول من الشهر وحصص صباحية وليلية خلال النصف الثاني.وبخصوص أسعار المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال، بين المدير الجهوي أنها شهدت تراجعا ملحوظا، لافتا في ذات السياق، الى أنه تم ضخ 90 ألف لتر من الحليب المعقم والنصف دسم في اليوم الأول من شهر رمضان، وسيقع دعم هذه الكمية خلال الأيام الثلاثة القادمة بـ30 ألف لتر، مؤكدا أن الولاية لا تشكو أي نقص على مستوى هذا المنتوج.