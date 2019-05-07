سليانة : لجنة التخطيط والمالية تعقد جلستها الأولى لمناقشة جملة من المشاريع والنظر في الاشكاليات المطروحة

Mardi 07 Mai 2019
وات - عقدت يوم الاثنين، لجنة التخطيط والمالية بولاية سليانة، جلستها الأولى لمناقشة جملة من المشاريع للنظر في بعض الإشكاليات المطروحة، وذلك في إطار الاستعداد لجلسة الدورة الأولى للمجلس الجهوي لسنة 2019، وفق ما أكّده رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات، زهير الرجبي والنائب عن الجهة بمجلس نواب الشعب في مداخلته بالجلسة.
وأكّد ذات المصدر، أن الجلسة ستنظر بالمناسبة في المساعدة المطلوبة من بلدية سيدي بورويس من أجل إصلاح العطب الذي طرأ على محول الضغط العالي خاصة وأنه أدى الى توقف نشاط المصانع بالمنطقة.
من جهته، دعا رئيس بلدية الرّوحية، حسين السكراني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، إلى ضرورة تهيئة قنطرة على مستوى واد بوعجيلة، مشددا على أن الاشكاليات بالمعتمدية تتعلق بالبنية التحتية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن 7 عمادات بالمنطقة (الهرية وبوعجيلة والجميلات والحبابسة والسميرات الشمالية والجنوبية) في عزلة تامّة في حال تساقط الامطار نتيجة فيضان واد بوعجيلة.
من ناحيته، دعا رئيس بلدية برقو، حاتم المانسي، إلى النظر في إشكالية المسالك الفلاحية والماء الصالح للشراب بكل من عمادة الكرمانية ومزاتة.
في المقابل، نفى رئيس بلدية بوعرادة، منجي بن المتجول، وجود اشكاليّات مالية بالنسبة للبلدية، مبينا أن البلدية تدخلت لانجاز حوالي 11 مشروع (تعبيد الطرقات، بناء جسر..)، فيما أشار إلى تعطل مشروع واحد فقط، وهو تزويد منطقة الشرفة سيدي عباس بالماء الصالح للشراب.
وبالنسبة لمياه الشرب، طمأن رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية سليانة حبيب العبدلي، أهالي الجهة بخصوص اشكاليات هذا القطاع، أمام تحسن الموارد المائية على إثر امتلاء الموائد المائية نتيجة الكميات الهامة من الامطار بالجهة .
و ذكر في نفس السياق، عزوف بعض الأهالي من أجل تمكين خزان للشركة قصد تزويد بعض المناطق التي تشهد نقصا في الماء الصالح للشراب كمنطقة زواغة، من معتمدية سليانة الجنوبية، مشيرا إلى ان الاعتمادات التي رصدت للمشروع تفوق 6 مليون دينار في كامل الولاية.
ودعا متاكسني المنطقة الى التفهم ومعاضدة عمل الشركة خاصة مع انطلاق فصل الصيف.
يذكر ان الجلسة ترأسها رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والخدمات بمجلس نواب الشعب، زهير الرجبي، وحضرها كل من رؤساء بلديات قعفور وسليانة المدينة وبرقو والروحية وكسرى والمعتمدين والمدير الجهوي للتجهيز ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة.
وأكّد ذات المصدر، أن الجلسة ستنظر بالمناسبة في المساعدة المطلوبة من بلدية سيدي بورويس من أجل إصلاح العطب الذي طرأ على محول الضغط العالي خاصة وأنه أدى الى توقف نشاط المصانع بالمنطقة.
من جهته، دعا رئيس بلدية الرّوحية، حسين السكراني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، إلى ضرورة تهيئة قنطرة على مستوى واد بوعجيلة، مشددا على أن الاشكاليات بالمعتمدية تتعلق بالبنية التحتية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن 7 عمادات بالمنطقة (الهرية وبوعجيلة والجميلات والحبابسة والسميرات الشمالية والجنوبية) في عزلة تامّة في حال تساقط الامطار نتيجة فيضان واد بوعجيلة.
من ناحيته، دعا رئيس بلدية برقو، حاتم المانسي، إلى النظر في إشكالية المسالك الفلاحية والماء الصالح للشراب بكل من عمادة الكرمانية ومزاتة.
في المقابل، نفى رئيس بلدية بوعرادة، منجي بن المتجول، وجود اشكاليّات مالية بالنسبة للبلدية، مبينا أن البلدية تدخلت لانجاز حوالي 11 مشروع (تعبيد الطرقات، بناء جسر..)، فيما أشار إلى تعطل مشروع واحد فقط، وهو تزويد منطقة الشرفة سيدي عباس بالماء الصالح للشراب.
وبالنسبة لمياه الشرب، طمأن رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية سليانة حبيب العبدلي، أهالي الجهة بخصوص اشكاليات هذا القطاع، أمام تحسن الموارد المائية على إثر امتلاء الموائد المائية نتيجة الكميات الهامة من الامطار بالجهة .
و ذكر في نفس السياق، عزوف بعض الأهالي من أجل تمكين خزان للشركة قصد تزويد بعض المناطق التي تشهد نقصا في الماء الصالح للشراب كمنطقة زواغة، من معتمدية سليانة الجنوبية، مشيرا إلى ان الاعتمادات التي رصدت للمشروع تفوق 6 مليون دينار في كامل الولاية.
ودعا متاكسني المنطقة الى التفهم ومعاضدة عمل الشركة خاصة مع انطلاق فصل الصيف.
يذكر ان الجلسة ترأسها رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والخدمات بمجلس نواب الشعب، زهير الرجبي، وحضرها كل من رؤساء بلديات قعفور وسليانة المدينة وبرقو والروحية وكسرى والمعتمدين والمدير الجهوي للتجهيز ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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