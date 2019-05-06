منوبة: تخصيص 07 فرق مراقبة اقتصادية في شهر رمضان المعظم

Lundi 06 Mai 2019



وات

- سخرت الإدارة الجهوية للتجارة في إطار برنامج عملها طيلة شهر رمضان والذي يرتكز على ضمان التزويد والتحكم في الأسعار وشفافية المعاملات التجارية ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات، 07 فرق مراقبة اقتصادية ستقوم بتغطية كامل مناطق الولاية من محلات تجارية وأسواق بلدية يومية وأسبوعية وفضاءات تجارية كبرى، حسب تقرير للادارة الجهوية للتجارة.ووزعت فرق المراقبة الى 05 فرق مراقبة متحركة تعنى بتغطية مسالك التوزيع بالتفصيل والجملة وعبر الطرقات، توزع زمنيا إلى 03 فرق خلال الحصة الصباحية و02 فرق خلال الحصة المسائية، على ان يتم خلال النصف الثاني من شهر رمضان إدراج العمل الرقابي خلال الحصة الليلية لاستهداف خاصة قطاعات محلات الملابس الجاهزة وفضاءات الترفيه والمقاهي ولعب الأطفال، التي تمس من سلامة وصحة مستعمليها.وسيركز العمل الرقابي، حسب نفس التقرير، بصفة متواصلة وفي كامل مستويات النشاط، على المنتوجات الحساسة على غرار الفلفل والطماطم والبطاطاوالبيض واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت النباتي المدعم، مع العمل على احترام أسعار البيع المحددة بجميع المراحل (من إنتاج وجملة وتفصيل) وتطبيق هوامش الربح المضبوطة وشفافية المبادلات التجارية.وسيتم تأمين المراقبة المشتركة مع هياكل الصحة والفلاحة لعديد القطاعات والمنتجات التي يرتفع استهلاكها خلال شهر رمضان على غرار الحليب ومشتقاته والعجين الغذائي والملسوقة والمياه المعدنية و العصير والمشروبات بعصير والعسل والمنتجات المشابهة ومصبرات الزيتون والمخللات، ومصبرات التن والسردينة، والتمور والدرع والتوابل... كما سيقع التركيز على مراقبة المنتجات الغذائية، خاصة سريعة التلف على غرار اللحوم ومشتقاتها والأسماك والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف ومواد التجميل وحفظ الصحة.