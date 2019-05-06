باجة: تواصل أزمة الزيت المدعم رغم تزويد وحدات التعليب بالجهة بالكميّات اللازمة

Lundi 06 Mai 2019
وات - سجّل خلال أول يوم من شهر رمضان بباجة، تواصل نقص الزيت المدعم بعدد من نقاط البيع، حسب ما صرح به عدد من المواطنين لمراسلة (وات) بالجهة، وذلك رغم تزويد وحدات التعليب في المنطقة بالكميات اللازمة، حسب ما أكده المدير الجهوى للتجارة، يسري الدمرجي لـ(وات)، .
وبيّن الدمرجي، انه تم ضخ كميات، اعتبرها كافية، بـ3 وحدات لتعليب الزيت بالجهة، ملاحظا أن السلوكات الفردية ومنها الخوف من فقدان الزيت والحرص على جمع كميات أكبر من قبل المستهلكين، إضافة الى استغلاله من قبل البعض لأغراض تجارية، من شأنا ان تساهم في تعميق الأزمة لتي يشهدها هذا المنوج منذ مدة.
وفي هذا السياق، أفاد ذات المتحدث، بأنه تم، يوم أمس الاحد، حجز كميات من الزيت المدعم بمحلات لصنع الحلويات التقليدية، مؤكدا أنه تم تخصيص 7 فرق للمراقبة الاقتصادية.
ويذكر أن مصالح التجارة والفلاحة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن أن أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء تتجه نحو الانخفاض في شهر رمضان، وذلك نظرا لتوريد مخزونات تعديلية ولتزامن هذا الشهر مع فترة إنتاج عدد هام من المنتوجات المحلية للخضر والغلال.
وبيّن الدمرجي، انه تم ضخ كميات، اعتبرها كافية، بـ3 وحدات لتعليب الزيت بالجهة، ملاحظا أن السلوكات الفردية ومنها الخوف من فقدان الزيت والحرص على جمع كميات أكبر من قبل المستهلكين، إضافة الى استغلاله من قبل البعض لأغراض تجارية، من شأنا ان تساهم في تعميق الأزمة لتي يشهدها هذا المنوج منذ مدة.
وفي هذا السياق، أفاد ذات المتحدث، بأنه تم، يوم أمس الاحد، حجز كميات من الزيت المدعم بمحلات لصنع الحلويات التقليدية، مؤكدا أنه تم تخصيص 7 فرق للمراقبة الاقتصادية.
ويذكر أن مصالح التجارة والفلاحة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن أن أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء تتجه نحو الانخفاض في شهر رمضان، وذلك نظرا لتوريد مخزونات تعديلية ولتزامن هذا الشهر مع فترة إنتاج عدد هام من المنتوجات المحلية للخضر والغلال.
En continu
- Hier 23:12 مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى
- Hier 20:36 تونس: الإثنين أول أيام رمضان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:39
|19:14
|16:03
|12:23
|05:19
|03:39
|
17°
|17°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-11
|21°-12
|31°-15
|28°-16
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 62 202) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 041) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 243) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 130) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 366) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 486) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 502) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 446) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 738) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 376) عبير موسى امام القضاء
( 38 101) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 463) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 425) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 33 070) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 845) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 640) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 719) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 642) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 055) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 535) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: على خطى ''أنفاق حماس و ميناء الزنتان'' عماد بن حليمة يبدع : الخوانجية يمتلكون آلة إستخراج بطاقات التعريف