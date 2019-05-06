تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس محور مكالمة هاتفية بين الجهيناوي ونظيره الليبي

Lundi 06 Mai 2019
وات - تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أمس الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، أطلعه خلالها على آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس.
وجدد الجهيناوي التأكيد خلال هذه المكالمة، على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري لاطلاق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشقيقة ليبيا، والتعجيل باستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية.
يشار الى أن الجهيناوي، اتفق مع نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية أول أمس السبت، على عقد اجتماع في الأيام القادمة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتسوية السّياسية الشّاملة بليبيا، والمساعي التي تقودها الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.
وجدد الجهيناوي التأكيد خلال هذه المكالمة، على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري لاطلاق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشقيقة ليبيا، والتعجيل باستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية.
يشار الى أن الجهيناوي، اتفق مع نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية أول أمس السبت، على عقد اجتماع في الأيام القادمة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتسوية السّياسية الشّاملة بليبيا، والمساعي التي تقودها الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.
En continu
- Hier 23:12 مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى
- Hier 20:36 تونس: الإثنين أول أيام رمضان
- Hier 15:30 الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب منذ الثورة..
- Hier 15:26 سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:39
|19:14
|16:03
|12:23
|05:19
|03:39
|
19°
|19°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-12
|21°-12
|31°-15
|28°-16
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 62 198) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 036) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 242) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 115) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 335) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 482) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 499) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 439) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 737) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 375) عبير موسى امام القضاء
( 38 098) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 462) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 420) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 33 057) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 824) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 632) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 711) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 639) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 053) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 531) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:slimene (France )
Sur: إيقاف حارس غابات حجزت سيارته لدى إرهابيي سيدي علي بن عون