تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس محور مكالمة هاتفية بين الجهيناوي ونظيره الليبي

Lundi 06 Mai 2019



وات

- تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أمس الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، أطلعه خلالها على آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس.وجدد الجهيناوي التأكيد خلال هذه المكالمة، على موقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري لاطلاق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشقيقة ليبيا، والتعجيل باستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية.يشار الى أن الجهيناوي، اتفق مع نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية أول أمس السبت، على عقد اجتماع في الأيام القادمة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتسوية السّياسية الشّاملة بليبيا، والمساعي التي تقودها الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.