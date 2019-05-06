سيدي بوزيد: الحملة الانتخابية بالسوق الجديد مهددة بالإلغاء بسبب تعنت البنوك والبريد التونسي

Lundi 06 Mai 2019



وات

- أكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة مشي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد، والتي بلغت اليوم الاثنين، يومها الثالث، مهددة بالإلغاء بسبب ما اعتبره، "تعنّت ممثلي البنوك والبريد التونسي بالجهة ورفضهم فتح حساب جاري لممثلي القائمات العشر المترشحة"، وفق قوله.وأوضح المشي، أنه ورغما عن إصدار محافظ البنك المركزي يوم 2 ماي الجاري، منشورا في الغرض وتدخلات رئيس الهيئة العليا للانتخابات ووالي الجهة لتسهيل فتح الحسابات، إلا أن المؤسسات المالية بالجهة، واصلت رفضها مما جعل عملية صرف المنح الخاصة بتمويل الحملة مستحيلا، وهو الامر الذي أثار حفيظة ممثلي القائمات المترشحة وجعلها تهدد بمقاطعة الانتخابات.ودعا بوجمعة مشي، إلى حل هذا الاشكال نهائيّا خاصة وأنه سبق وتعرضت له القائمات المترشحة خلال الانتخابات البلدية الفارطة ووقع إيجاد حل له رغم تسجيل تأخير.