قابس: مشاريع معطلة بمطماطة الجديدة ونقائص بالجملة تستدعي التدخل العاجل

Lundi 06 Mai 2019



وات

- طرح أعضاء المجلس البلدي بمطماطة الجديدة، في الجلسة التي جمعتهم اليوم الاثنين، بمقر ولاية قابس، بوالي الجهة، منجي ثامر، جملة من المشاغل، مطالبين بالمساعدة على حلّها ومعالجتها.وتتمثل هذه المشاغل بالخصوص، في ضرورة التسريع بتهيئة المنطقة الصناعية المبرمجة من قبل شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس وفي بناء المستشفى المحلي وتطهير هذه المدينة وإنجاز المدرسة الإعدادية بالزراوة، وهي مشاريع أكد رئيس البلدية، يوسف كيال، أنها تعطلت كثيرا.وشدّد أعضاء المجلس، على إحداث فرع للإدارة الجهوية للحماية المدنية لحاجة المناطق الجبلية لهذا الجهاز الهام، مطالبين بدعم البلدية في صيانة أسطول النظافة وبالتسريع في إنجاز عدد من الآبار والمناطق السقوية الجديدة وبتعبيد المسلك الرابط بين الزراوة الجديدة والزراوة القديمة بما يساعد على تثمين هذه القرية الامازيغية القديمة في دفع النشاط السياحي بالمنطقة.كما طالب أعضاء المجلس البلدي بمطماطة الجديدة، بمساعدة بلديتهم على إحداث دائرتين بلديتين بكل من الزراوة ولفام، وبدعم عدد الاطباء بالمنطقة.وعبر الوالي، من جهته، عن اهتمامه بمجمل المشاغل المطروحة ببلدية مطماطة الجديدة، موصيا باستهلاك الاعتمادات المرصودة للمنطقة في الابان وبالعمل على تحسين الموارد المالية لهذه البلدية بما يمكنها من الاستجابة لمشاغل متساكنيها.