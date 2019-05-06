الدورة 26 لبرنامج تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج تنطلق يوم 15 جويلية المقبل بكافة الولايات

Lundi 06 Mai 2019



وات

- تنطلق الدورة السادسة والعشرون لبرنامج تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج من 15 جويلية 2019 لتتواصل إلى غاية 28 أوت 2019 بكافة ولايات الجمهورية، وفق ما ذكره ديوان التونسسين بالخارج على موقعه الالكتروني.وستخلل هذه الدروس، التي تقام من الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع، مسابقة جهوية تنتظم يوم الأربعاء 07 أوت المقبل وتشمل جميع المسجلين بالدورة على أن توزيع الجوائز على الفائزين يوم الإثنين 12 أوت القادم بما سيمنحهم الأولوية في المشاركة في أنشطة الديوان على غرار مخيم الأنشطة الصيفية أو الرحلات الإستطلاعية.ويتعين على الراغبين في المشاركة في الدروس الصيفية في اللغة العربية الاتصال بالملحقين الإجتماعيين والمرشدات الإجتماعيات المتواجدين بأغلب المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز الإجتماعية والثقافية "دار التونسي"، في حين يمكن داخل تونس الإتصال بالإدارة المركزية لديوان التونسيين بالخارج أو بالمندوبيات الجهوية بالإضافة إلى إطارات وأعوان استقبال الديوان بنقاط العبور.