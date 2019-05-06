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7سنوات سجنا في حق مواطنة قدمت المؤونة لارهابيي المغيلة

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
باب نات - اصدرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن مواطنة لمدة 7سنوات سجنا بعد أن وجهت لها تهمة توفير المؤونة لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية حيث كانت تصعد الجبل بجهة المغيلة وتقدم المؤونة واللباس والدعم اللوجستي لارهابو جبل المغيلة الذين ذبحوا الشقيقين السلطاني واقترفوا عدة جرائم ارهابية .....
وقد كانت المتهمة تقدم المؤونة لعدة اشهر لفائدة الإرهابيين الى ان تفطنت لها الوحدات العسكرية وتم القبض عليها.


  
  
     
  
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