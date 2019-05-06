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الشروع في توزيع مساعدات في شهر رمضان لفائدة أكثر من 55 ألف شخص وبكلفة تفوق 4,4 مليون دينار

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - شرع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مع انطلاق أول أيام شهر رمضان في توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة أكثر من 55 ألف شخص بكلفة جملية تناهز نحو 4,464 مليون دينار، وفق ما ورد في برنامجه الاجتماعي الخاص بشهر رمضان.
وسيقوم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتوزيع قفة رمضان على 36 ألف عائلة لا تنتفع بالمنحة التي ترصدها وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة جملية تبلغ 2,592 مليون دينار.
ويتكون محتوى القفة الواحدة من 25 كلغ من المواد الغذائية.
كما سيتولى توزيع طرود غذائية بحجم 132 طن على 6 آلاف عائلة فقيرة بقيمة 162 ألف دينار.

وسيوزع الاتحاد أيضا على 10 آلاف عائلة معوزة ملابس جديدة وأحذية بعنوان كسوة العيد بقيمة تناهز 1,243 مليون دينار.
ومن المرتقب أن ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان 20 مائدة إفطار لفائدة 1965 منتفع بقيمة جملية تفوق 383 ألف دينار.
وستتوزع هذه الموائد على ولاية تونس (2) ومنوبة (1) وأريانة (1) وجندوبة (1) والكاف (1) وسليانة (3) والقيروان (2) والقصرين (1) وسوسة (1) والمهدية (2) وتوزر (2).

  
  
     
  
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