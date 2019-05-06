قفصة: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصّص مساعدات اجتماعية عينية لفائدة 1450 عائلة معوزة ومحدودة الدخل

Lundi 06 Mai 2019



وات

- شرعت اللجنة الجهوية واللجان المحلّية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بجهة قفصة اليوم الاثنين في توزيع مساعدات إجتماعية عينية لفائدة عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معمديات الولاية وهي إعانات سنوية هدفها دعم جهود الدولة الموجهة لمساعدة المعوزين ومحدودي الدخل على مجابهة مصاريف شهر رمضان.وقال رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقفصة فؤاد جلّول لمراسلة (وات) أنّ هذه المساعدات التي ستشمل 1450 عائلة معوزة ومحدود الدخل من غير العائلات المنتفعة ببرنامج المساعدات القارّة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تتمثّل في طرود غذائية تحتوي على مواد غذائية وعلى كمّيات من الزيت النباتي والحليب.وأضاف أنه تم ضبط القائمة الاسمية للمنتفعين بمساعدات الاتحاد التوسي للتضامن، تمّ من السلط الجهوية والمحلّية والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالجهة، وانطلقت عمليّات التوزيع اليوم الاثنين بمعتمديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والقصر والرديف وامّ العرائس والقطار لتتواصل خلال هذا الاسبوع ببقية المعتمديات.ولفت رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقفصة إلى أن المنتفعين ببرنامج المنح القارّة لوزارة الشؤون الاجتماعية من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سينتفعون خلال شهر رمضان بمنح قدرها 40 دينارا لكلّ عائلة في بداية شهر رمضان ومثلها اي 40 دينارا أخرى بمناسبة عيد الفطر.من ناحية أخرى، يتّسم المدّ التضامني خلال شهر رمضان لهذه السّنة بفتح مائدة للافطار بدار المسنّين بقفصة لفائدة المقيمين بالدّار وعابري السبيل على ان ينتفع بها على مدار هذا الشهر نحو 100 شخص يوميا، حسب ما أفاد به ذات المصدر.ومن الفقرات التضامنية الاخرى المبرمجة خلال شهر رمضان، والتي ستنجزها اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن بقفصة، ختان اكثر من 200 طفل من أبناء العائلات المعوزة، بالاضافة إلى توزيع لباس العيد على عدد آخر من الاطفال من أبناء هذه الفئة الاجتماعية.