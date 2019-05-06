لهف عشرات الملايين ...35 سنة سجنا في حق مواطن تحيل على البنك الوطني الفلاحي.

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- اصدرت اليوم الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن مواطن لمدة 35سنة سجنا وتخطئته بعشرات الملايين من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس بسبب قضية رفعها عليه البنك الوطني الفلاحي اتهمه فيها بالحصول على قروض من البنك بواسطة ضمانات ألا انه تبين لاحقا ان وثائق تلك الضمانات من اراضي وعقارات مدلسة...