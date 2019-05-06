خلبوس: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي

Lundi 06 Mai 2019



وات

- أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع حرصا على انجاح السنة الجامعية.