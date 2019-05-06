Lundi 06 Mai 2019
وات - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع حرصا على انجاح السنة الجامعية.
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Par:rommen (Tunisia )
Sur: خلبوس: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي