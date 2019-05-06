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خلبوس: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع حرصا على انجاح السنة الجامعية.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 181861

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 12h 46m |           
سيرك و فوضى
صرف الأجور ليس بمنة و هو حق للأساتذة ولا يمكن لاي محكمة أن تقول عكس ذلك. فهنيئا للأساتذة لحصولهم على حقوقهم مع تغطيس رأس كل مساهم في تجميد الأجور في الوحل
عار على اساتذة جامعيين (وزيرين (التعليم العالي و الشؤؤون الإجتماعية)، كاتب دولة، مديرين عاميين، رؤساء جامعات) أن يتصرفوا بهذا الشكل خاصة و انهم محاطون بمستشارين قانونيين
لقد كرسوا دولة الاقانون فلا احترام علمي و لا احترام إداري لهم بعد اليوم

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 12h 02m |           
خبر مفرح. وانشاءالله الأزمة نحو الانفراج.



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