وزير الداخلية يؤدي زيارة إلى مقر إدارة شرطة المرور

Lundi 06 Mai 2019
باب نات - أدّى صباح اليوم الاثنين 06 ماي 2019 وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" زيارة إلى مقرّ إدارة شرطة المرور للاطلاع على حسن سير العمل بها والوقوف على جاهزيّة وحداتها وحسن استعدادها لتأمين حركة المرور خلال شهر رمضان المعظم.
وأوصى وزير الدّاخليّة وفق بلاغ للوزارة, بتكثيف التواجد الميداني للتأقلم مع خصوصيّة حركة الجولان خلال هذا الشهر وما تشهده من نشاط مضاعف ليلا ونهارا.
كما شدّد على مضاعفة الجهد للتصدّي للمخالفات المتسببة في حوادث الطرقات الأليمة خاصّة عند توقيت الافطار مُؤكّدا على دور عون المرور في مدّ يد المساعدة للمواطن وتوجيهه وإرشاده.
وأوصى وزير الدّاخليّة وفق بلاغ للوزارة, بتكثيف التواجد الميداني للتأقلم مع خصوصيّة حركة الجولان خلال هذا الشهر وما تشهده من نشاط مضاعف ليلا ونهارا.
كما شدّد على مضاعفة الجهد للتصدّي للمخالفات المتسببة في حوادث الطرقات الأليمة خاصّة عند توقيت الافطار مُؤكّدا على دور عون المرور في مدّ يد المساعدة للمواطن وتوجيهه وإرشاده.
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Par:mongi (Tunisia )
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