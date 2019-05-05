باجة: تثمين المسلك السياحي لمدينة باجة فى اختتام المهرجان المتوسطي للأجبان

Dimanche 05 Mai 2019



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- ثمّنت الدورة الثانية للمهرجان المتوسطى للاجبان بباجة المسلك السياحي والتاريخي لمدينة باجة فى اختتام فعالياتها الاحد حيث نظمت جمعية مهرجان الاجبان وجمعية المنتدى وجمعية " لمّتنا فى حومتنا" جولة انطلقت من معلم القصبة الاثري مرورا باهم معالم بالمدينة العتيقة بباجة ومعاينة الاشغال المنجزة بحي بوسلامة فى نطاق تهيئة المدينة العتيقة وتدشين الفضاء الخاص "دار خيرة" .وأبرز الدكتور زهير بن يوسف الباحث فى التاريخ لدى مرافقته لرواد المهرجان اهمية مشروع باجة المدينة الحديقة فى استعادة الدور التاريخي والعلمي والسياحي لباجة اضافة الى دورها فى الامن الغذائي والمائي لتونس وقدم معطيات حول الموقع الاثري القصبة والدور الذى لعبه عبر التاريخ وخصائص مدينة باجة واعلامها وإسهاماتهم عبرالتاريخ.وأبرزت فكتوريا الشلي رئيسة جمعية مهرجان الاجبان ان الدورة الثانية للمهرجان المنتظمة من 3 الى 5 ماي تميزت بمسابقة انتظمت ب3 مؤسسات جامعية بالجهة واختيار افضل الافكار الخاصة بالاجبان وحرصت على التسويق للجهة والتشجيع على الحصول على العلامات المميزة لمنتوجاتها اضافة الى جلب الاهتمام للمدنية العتيقة.وأضافت سيماء بن يوسف نائبة رئيسة جمعية مهرجان الاجبان ان دورة المهرجان تمخضت عن تتويج 3 افكار مشاريع ستتم متابعتها من قبل جمعية مهرجان الاجبان والديوان الوطنى للسياحة وتتعلق بحفظ وتصبير الحليب بمواد طبيعية ومشروع تطبيقة سياحية إضافة الى جلب الاهتمام لفضاءات ثقافية خاصة تم احداثها بالجهة والتركيز على السياحة البديلة من خلال ندوة خصصت للسياحة البديلة بمشاركة اكثر من مائة ضيف ومختص.وتميزت ايضا بعرض الهلاليات الخضراء لاول مرة بالشمال الغربي التونسي ومعرض الاجبان والمنتوجات المحلية.وبين محمد بن عيش رئيس جمعية المنتدى مدى اهمية ارتقاء مدينة باجة الى مدينة حديقة مضيفا ان مدينة باجة قد انطلقت بعد فى تنفيذ حلمها فى انجاز مسلك ثقافي وسياحي عبر عدد من المبادرات التى ستتعزز بخطوات اخري فى المستقبل، مشيرا الى مبادرة تهيئة حي بوسلامة بالمدينة العتيقة الذى جلب الانظار للمدينةالعتيقة وبعث فضاءات لاستقبال الضيوف.