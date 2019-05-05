جندوبة: بعد مرور سنة عن الانتخابات البلدية وقضايا وغياب الانسجام تعيق عددا من المجالس البلدية في الجهة

Dimanche 05 Mai 2019



وات

بعد مرور سنة على الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من شهر ماي 2018 مثّلت الغيابات والاستقالات وعدم الانسجام بين الأطراف المختلفة ونقص الموارد البشرية ونقص التمويل والمعدات وبطء إنجاز المشاريع وتوسع مجالها الجغرافي وخصوصيتها التضاريسية وتشتّت الكثير من التجمّعات السكّانية أبرز العناوين التي طبعت عددا من المجالس البلدية في ولاية جندوبة والبالغة 14 بلدية ستّ منهم محدثة سنة 2016 ، وفق ما صرّح به أغلب رؤساء البلديات سواء خلال الجلسات التي التأمت بمقر ولاية جندوبة أو خلال انعقاد الدورات العادية والتمهيدية أو تصريحات أدلى بها البعض منهم لمراسل (وات).بلدية الجواودة التابعة لمعتمدية فرنانة ونظيرتها الخمايرية التابعة لمعتمدية عين دراهم مثّلتا صورة لافتة على مستوى تعطّل خدماتهما فغياب كاتب عام لبلدية الجواودة وغياب مقرّ لها وامتدادها الجغرافي في منطقة تضاريسها مترامية الاطراف مثلت مجتمعة إحدى أهم المعوقات التي حالت دون استغلال ما خصّص لها من الاعتمادات وحلّ العديد من الاشكالات العالقة على غرار بعض الطرقات والمسالك الراجعة لها بالنظر وفق ما اكده صابر القضقاضي مستشار بلدي بهذه البلدية.أمّا بلدية الخمايرية فقد سبّبت التسريبات المتعلقة بنتائج مناظرة شارك فيها اكثر من 240 عاطلا عن العمل أزمة حالت دون قدرة إدارتها على العمل وعطّلت أعضاء مجلسها البلدي على عقد اجتماعاتهم لاسيما في ظل تقدم أكثر من ثلث الاعضاء البالغ عددهم سبعة استقالتهم احتجاجا على تلك التسريبات علاوة على الالتجاء المتبادل الى التقاضي لحسم الخلافات بين رئيس البلدية من جهة وعدد من العاطلين عن العمل المختبرين في المناظرة وفق ما أكّده كل من توفيق الخميري مستشار مستقيل وحامد المتهني رئيس بلدية المكان.ولم تختلف الأوضاع في بلدية سوق السبت كثيرا عن سابقاتها فقد شهدت هي الأخرى خلافات بلغت حد تقديم رئيسة مجلسها استقالتها وتلويح أعضاء آخرين بحلّ المجلس لغياب الانسجام بين ممثلي حزب نداء تونس الذي انقسم الى ثلاثة شقوق قبل ان يلتحق بعضهم بحركة تحيا تونس والنهضة ومشروع تونس.ولعبت أيضا خصوصية المنطقة البلدية الراجعة لها بالنظر ذات الطبيعة الفلاحية دورا هاما في عدم قدرتها على مواكبة ومجاراة مستجدات الاوضاع في تلك المنطقة وفي مقدمتها الفيضانات التي كثيرا ما تعرّضت لها.أمّا بلدية بوسالم فقد شهدت هي الأخرى استقالة أحد أعضائها وهو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية حسن السعيداني موفى شهر افريل المنقضي وفق ما أكّده المستقيل لمراسل (وات) فيما التجأ رئيس قائمة " أمل" المستقلة التي فازت بثلاثة مقاعد في الانتخابات رؤوف بن عبيد الى تقديم شكاية الى المحكمة الإدارية للتظلّم من أجل عدم إسناد رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية للمعارضة وفق ما ذكره صاحب الشكاية لمراسل (وات).ذات القرار التجأ اليه احد اعضاء المجلس البلدي في بني مطير وفق ما اكده محرز الزغدودي رئيس لجنة المالية لذات البلدية الذي إلى جانب تقديمه قضية لدى المحكمة الادارية لعدم اعتماد التمثيل النسبي في توزيه اللجان قدّم أيضا شكايتين جزائيتين تعهدت بهما المحكمة الابتدائية بجندوبة ضد رئيس البلدية موضوع إحداهما شبهة فساد وتقصير رئيس البلدية في عدم اتخاذ إجراء ضدّ أحد المقاولين الذي تسبب في هدم قوس مدينة بني مطير بواسطة إحدى الشاحنات الثقيلة المخصّصة للخرسانة تبيّن فيما بعد انه ترأّس قائمة نداء تونس في بلدية جندوبة وفق ما توصّل به مراسل (وات) من نسخ للعرائض المودعة لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة.ولئن حافظت بلدية جندوبة على نوع من الانسجام صلب مجلسها البلدي فقد تباينت أراء المواطنين في تقييم أداء هذا المجلس فالبعض يرى ان الأشغال التي تنفّذ داخل المدينة خرّبت الانهج وباتت طرقاتها شبيهة بمخلفات حرب أو فيضانات ذلك ان المجلس اختار حملة تهيئة كافة الانهج تقريبا دفعة واحدة دون ان يعتمد التدرّج أو سياسة المراحل.في المقابل يرى البعض الاخر في ذلك ضرورة وجب تحمّلها رغم حالات الاستياء التي بلغت حد الاحتجاج ورفع عدة عرائض إلى السلط المحلية والجهوية علاوة على تشكّيات متواترة حول انتشار الاوساخ والأتربة وعدم تشغيل إحدى المعدات الكبرى التي توصلت بها النيابة الخصوصية منذ سنة 2013 والتي تقوم بعمليات شفط الأتربة بصفة آلية وفق ما ذكره عدد من المواطنين في تصريحاتهم لمراسل (وات).ولئن تباينت الآراء حول أداء المجلس البلدي في مدينة فرنانة خاصة بعد استقالة كاتبها العام عماد البوسالمي لغياب الانسجام بينه وبين المسؤولين الجهويين فإنّ تخلّي رئيسها المنتخب النوري المشرقي عن السيارة الوظيفية مثل نقطة مضيئة بالنسبة لمتساكني البلدية.