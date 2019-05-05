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تونس تدعو الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
وات - أعربت تونس عن ادانتها ورفضها لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، داعية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

كما جددت ، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الوطنية بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.


وأكد البيان، أن تونس، تتابع ببالغ القلق وعميق الانشغال التصعيد العسكري في قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى نتيجة استهداف المباني السكنية ومرافق الخدمات والأسواق.

  
  
     
  
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