إيقاف حارس غابات حجزت سيارته لدى إرهابيي سيدي علي بن عون

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - قامت الوحدات الأمنية صباح اليوم الأحد، من إيقاف حارس غابات في القصرين، حجزت شاحنته من نوع 'اسيزي' لدى الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أمس في سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد .
وأكّد مصدر أمني في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن العناصر الإرهابية كانوا على متن الشاحنة، وعند دخولهم حي التحرير وسط سيدي علي بن عون، وتوقّفهم أمام منزل قريب لأحدهم، أطلقت الوحدات الأمنية، التي كانت تتعقّبهم، عليهم النار.
وأضاف أن التحريات مازالت متواصلة في العملية.
وأكّد مصدر أمني في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن العناصر الإرهابية كانوا على متن الشاحنة، وعند دخولهم حي التحرير وسط سيدي علي بن عون، وتوقّفهم أمام منزل قريب لأحدهم، أطلقت الوحدات الأمنية، التي كانت تتعقّبهم، عليهم النار.
وأضاف أن التحريات مازالت متواصلة في العملية.
En continu
- Hier 22:20 ليفربول يستعيد قمة ''البريمرليغ'' مؤقتا
- Hier 21:51 شكون قاعد يوزع في المــــــــــــــازوط ؟
- Hier 21:43 قرطاج+ تقدم برمجة رمضان2019
- Hier 20:50 الإثنين غرة رمضان بعدّة دول عربية
- Hier 20:35 يا عماد يا جبان الفساد لا يهان..
- Hier 16:44 الغنوشي يلتقي أردوغان في اسطنبول
- Hier 16:02 Algérie : Arrestation de Said Bouteflika
- Hier 12:52 دليلة مصدق: ريحة مؤسسات استطلاع الراي فاحت
- Hier 12:36 ثنائي تونسي يتوج مع الفيصلي ببطولة الاردن
- Hier 12:18 سفير الامارات بتونس غاضب من عبير موسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:13
|16:03
|12:23
|05:20
|03:41
|
21°
|21°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-12
|19°-11
|22°-13
|31°-16
|27°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 62 057) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 987) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 174) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 024) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 422) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 47 334) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 465) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 399) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 699) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 346) عبير موسى امام القضاء
( 38 026) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 415) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 387) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 910) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 525) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 448) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 449) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 529) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 018) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 479) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:ahmed01 (France )
Sur:ليبيا.. 9 قتلى من قوات حفتر بهجوم على معسكر في سبها