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إيقاف حارس غابات حجزت سيارته لدى إرهابيي سيدي علي بن عون

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - قامت الوحدات الأمنية صباح اليوم الأحد، من إيقاف حارس غابات في القصرين، حجزت شاحنته من نوع 'اسيزي' لدى الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أمس في سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد .

وأكّد مصدر أمني في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن العناصر الإرهابية كانوا على متن الشاحنة، وعند دخولهم حي التحرير وسط سيدي علي بن عون، وتوقّفهم أمام منزل قريب لأحدهم، أطلقت الوحدات الأمنية، التي كانت تتعقّبهم، عليهم النار.
وأضاف أن التحريات مازالت متواصلة في العملية.



  
  
     
  
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