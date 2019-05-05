أريانة: إمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدية وعدد من الهياكل والجمعيات

Dimanche 05 Mai 2019
وات - تم، يوم أمس السبت، إمضاء اتفاقتي تعاون وشراكة بين بلدية أريانة وكل من الوكالة التونسية للترقيم وتطبيق الخدمات المالية ورابطة الناخبات التونسيات، وذلك على هامش الملتقى الذي نظمته البلدية يومي 03 و04 ماي الجاري بمنطقة المنزه السابع حول موضوع "أريانة: المدينة المستدامة".
وتأتي الاتفاقية الاولى مع الوكالة التونسية للترقيم وتطبيق الخدمات الماليّة، وفق ما ورد في مضمونها، " لتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة في التصرف البلدي عبر الاستئناس بالقطاع الخاص الذي يضع خبراته والفريق الفني المتوفر لديه لتقييم الوضع المالي للبلدية ومن ثم ترقيم الاعتمادات وتصنيفها حسب الاهداف وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع بلديّة ضخمة بعد التحكّم في جملة النفقات والموارد بأقل التكاليف الممكنة وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة بمجلة الجماعات المحلية التي تنص في أحد بنودها بأنه على البلدية العمل على أن تكون قطبا تنمويا واقتصاديا، إلى جانب دورها في إدارة الشأن المحلي".
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التّي أمضتها بلدية أريانة مع رابطة الناخبات التونسيات، بتأطير القيادات النسائية والاعوان العموميين لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية والعمل على إدراج النوع الاجتماعي كعنصر محوري في مختلف أنشطتها لتعزيز حضور المرأة بمواقع القرار والمناصب القيادية.
ويشار الى أن ملتقى "أريانة : المدينة المستدامة"، شكل مناسبة لتحديد بلدية المستقبل على مستوى تنمية المدينة من النواحي البيئية والحضرية (نقل، حركة مرورية، توسع عمراني... ) بالاعتماد على آليات العمل البلدي المتطورة في التشخيص والمتابعة أو ما يعرف بــ"المدينة الذكية".
وتأتي الاتفاقية الاولى مع الوكالة التونسية للترقيم وتطبيق الخدمات الماليّة، وفق ما ورد في مضمونها، " لتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة في التصرف البلدي عبر الاستئناس بالقطاع الخاص الذي يضع خبراته والفريق الفني المتوفر لديه لتقييم الوضع المالي للبلدية ومن ثم ترقيم الاعتمادات وتصنيفها حسب الاهداف وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع بلديّة ضخمة بعد التحكّم في جملة النفقات والموارد بأقل التكاليف الممكنة وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة بمجلة الجماعات المحلية التي تنص في أحد بنودها بأنه على البلدية العمل على أن تكون قطبا تنمويا واقتصاديا، إلى جانب دورها في إدارة الشأن المحلي".
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التّي أمضتها بلدية أريانة مع رابطة الناخبات التونسيات، بتأطير القيادات النسائية والاعوان العموميين لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية والعمل على إدراج النوع الاجتماعي كعنصر محوري في مختلف أنشطتها لتعزيز حضور المرأة بمواقع القرار والمناصب القيادية.
ويشار الى أن ملتقى "أريانة : المدينة المستدامة"، شكل مناسبة لتحديد بلدية المستقبل على مستوى تنمية المدينة من النواحي البيئية والحضرية (نقل، حركة مرورية، توسع عمراني... ) بالاعتماد على آليات العمل البلدي المتطورة في التشخيص والمتابعة أو ما يعرف بــ"المدينة الذكية".
En continu
- Hier 22:20 ليفربول يستعيد قمة ''البريمرليغ'' مؤقتا
- Hier 21:51 شكون قاعد يوزع في المــــــــــــــازوط ؟
- Hier 21:43 قرطاج+ تقدم برمجة رمضان2019
- Hier 20:50 الإثنين غرة رمضان بعدّة دول عربية
- Hier 20:35 يا عماد يا جبان الفساد لا يهان..
- Hier 16:44 الغنوشي يلتقي أردوغان في اسطنبول
- Hier 16:02 Algérie : Arrestation de Said Bouteflika
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:13
|16:03
|12:23
|05:20
|03:41
|
21°
|18°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-11
|19°-11
|22°-13
|31°-16
|27°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 62 071) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 989) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 178) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 027) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 565) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 428) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 465) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 400) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 700) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 347) عبير موسى امام القضاء
( 38 041) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 418) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 393) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 927) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 592) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 486) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 517) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 540) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 020) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 484) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:mandhouj (France )
Sur:هل تعصف الانتخابات الرئاسية بأسطورة الانضباط النهضاوي !