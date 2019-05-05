أريانة: إمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدية وعدد من الهياكل والجمعيات

Dimanche 05 Mai 2019



وات

- تم، يوم أمس السبت، إمضاء اتفاقتي تعاون وشراكة بين بلدية أريانة وكل من الوكالة التونسية للترقيم وتطبيق الخدمات المالية ورابطة الناخبات التونسيات، وذلك على هامش الملتقى الذي نظمته البلدية يومي 03 و04 ماي الجاري بمنطقة المنزه السابع حول موضوع "أريانة: المدينة المستدامة".وتأتي الاتفاقية الاولى مع الوكالة التونسية للترقيم وتطبيق الخدمات الماليّة، وفق ما ورد في مضمونها، " لتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة في التصرف البلدي عبر الاستئناس بالقطاع الخاص الذي يضع خبراته والفريق الفني المتوفر لديه لتقييم الوضع المالي للبلدية ومن ثم ترقيم الاعتمادات وتصنيفها حسب الاهداف وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع بلديّة ضخمة بعد التحكّم في جملة النفقات والموارد بأقل التكاليف الممكنة وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة بمجلة الجماعات المحلية التي تنص في أحد بنودها بأنه على البلدية العمل على أن تكون قطبا تنمويا واقتصاديا، إلى جانب دورها في إدارة الشأن المحلي".وتتعلق الاتفاقية الثانية، التّي أمضتها بلدية أريانة مع رابطة الناخبات التونسيات، بتأطير القيادات النسائية والاعوان العموميين لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية والعمل على إدراج النوع الاجتماعي كعنصر محوري في مختلف أنشطتها لتعزيز حضور المرأة بمواقع القرار والمناصب القيادية.ويشار الى أن ملتقى "أريانة : المدينة المستدامة"، شكل مناسبة لتحديد بلدية المستقبل على مستوى تنمية المدينة من النواحي البيئية والحضرية (نقل، حركة مرورية، توسع عمراني... ) بالاعتماد على آليات العمل البلدي المتطورة في التشخيص والمتابعة أو ما يعرف بــ"المدينة الذكية".