القضاء على إرهابيين في سيدي علي بن عون

Dimanche 05 Mai 2019
وات - تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني، مساء يوم السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين إثنين في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.
وأضاف الجبابلي أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الارهابية، حسب تعبيره.
من جهته أفاد مصدر أمني مراسلة (وات) بسيدي بوزيد، بأن مدينة سيدي علي بن عون شهدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على 3 عناصر إرهابية.
وذكر شهود عيان، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات)، أنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص وسط مدينة سيدي علي بن عون بين الساعة 10 و11 ليلا، كما عاينوا انتشارا للوحدات الأمنية بالمدينة.
وأضاف الجبابلي أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الارهابية، حسب تعبيره.
من جهته أفاد مصدر أمني مراسلة (وات) بسيدي بوزيد، بأن مدينة سيدي علي بن عون شهدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على 3 عناصر إرهابية.
وذكر شهود عيان، في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات)، أنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص وسط مدينة سيدي علي بن عون بين الساعة 10 و11 ليلا، كما عاينوا انتشارا للوحدات الأمنية بالمدينة.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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