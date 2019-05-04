البنك الافريقي للتنمية يخصص نصف مليار دولار لفائدة تونس سنة 2019

Samedi 04 Mai 2019



وات

- تخصص مجموعة البنك الافريقي للتنمية نحو نصف مليار دولار لفائدة قطاعات الطاقة والمالية والفلاحة في تونس بعنوان سنة 2019 ، وفق ما أعلن عنه رئيس البنك، إيكونومي اديسينا، في زيارة عمل الى تونس من 2 الى 4 ماي 2019 لتدشين مقرّ المكتب الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا.وأشار أديسينا الى التزام البنك الافريقي بتوفير الدعم المالي للبلاد لتمويل المشاريع الهيكلية.وقام رئيس البنك الافريقي، خلال هذه الزيارة، بابرام عدد من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية هبة مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري تتعلق بارساء وحدة لمراقبة عمل المؤسسات العمومية قصد ضمان نجاعة تنفيذ المشاريع والبرامج والاصلاحات العمومية الممولة من مختلف الجهات المانحة.ووقع البنك الافريقي، كذلك، مذكرة تفاهم مع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لمساعدته على اعادة تنظيم نظام المعلومات والاتصالات وتعصيره.ويذكر أن رئيس البنك الإفريقي للتنمية قد التقى، خلال اليوم الأول من زيارته لتونس، برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتطرقا الى مختلف أوجه تعاون البنك مع تونس وتحديد آفاق تعزيزه.وأشار أدسينا إلى افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا بتونس قائلا " إن هذه المؤسسة تركزت هنا للبقاء/ للديمومة " مبرزا وجود مكاتب وقتية للبنك في تونس لأكثر من عقد، ما بين 2003 و2014. واعتبر أن اختيار تونس لتمثيل البنك على المستوى الاقليمي "يعدّ طبيعيا" للقيام بالعمليات البنكية في دول شمال إفريقيا الستة. ويعمل في مكتب البنك الافريقي في تونس أكثر من 100 عون.وتناهز معاملات هذا المكتب ما قيمته 10 مليار دولار في منطقة شمال إفريقيا.والتقى أدسينا، يوم 2 ماي 2019، عدد من المستثمرين تحصلوا على تمويلات في اطار "سوق التنمية "، وهو برنامج يوفر الدعم المالي والمساندة للشباب المبتكرين والمبادرين الراغبين في تنفيذ أفكارهم.