مهدي جمعة: حزب البديل التونسي لم يحسم بعد بخصوص مرشحه للرئاسية وسيخوض التشريعية في كل الدوائر بقائماته

Samedi 04 Mai 2019
وات - أكد رئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، أن حزبه لم يحسم بعد بخصوص مرشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين سيخوض الانتخابات التشريعية في كل الدوائر بقائماته.
وأضاف جمعة، خلال لقاء حواري انتظم مساء اليوم السبت في صفاقس ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومكونات من المجتمع المدني بالجهة، أن العمل السياسي ليس شعارات فضفاضة وحملات انتخابية ولكن مسؤولية وعمل ميداني، مشيرا إلى أن حزبه لن يتحالف مع أي حزب لا يخدم مصلحة البلاد، وإن أدى الأمر إلى البقاء في المعارضة، وفق تعبيره.
ودعا مختلف مكونات المجتمع التونسي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة واختيار الأفضل والأكثر قدرة على إدارة شؤون البلاد لتوفير لقمة العيش وضمان الأمن، وفق قوله.
من جهة أخرى، اعتبر مهدي جمعة أن الحادثة الأليمة التي جدت مؤخرا في سيدي بوزيد وراح ضحيتها عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، صدمة وفاجعة لكل الشعب التونسي وقال إنه على الطبقة السياسية استخلاص العبر منها.
وأضاف جمعة، خلال لقاء حواري انتظم مساء اليوم السبت في صفاقس ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومكونات من المجتمع المدني بالجهة، أن العمل السياسي ليس شعارات فضفاضة وحملات انتخابية ولكن مسؤولية وعمل ميداني، مشيرا إلى أن حزبه لن يتحالف مع أي حزب لا يخدم مصلحة البلاد، وإن أدى الأمر إلى البقاء في المعارضة، وفق تعبيره.
ودعا مختلف مكونات المجتمع التونسي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة واختيار الأفضل والأكثر قدرة على إدارة شؤون البلاد لتوفير لقمة العيش وضمان الأمن، وفق قوله.
من جهة أخرى، اعتبر مهدي جمعة أن الحادثة الأليمة التي جدت مؤخرا في سيدي بوزيد وراح ضحيتها عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، صدمة وفاجعة لكل الشعب التونسي وقال إنه على الطبقة السياسية استخلاص العبر منها.
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Par:mandhouj (France )
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