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تطورات الوضع في ليبيا محور المكالمة الهاتفية بين وزير الشؤون الخارجية ونظيره المصري

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم السبت 4 ماي 2019 مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، تطرقت إلى تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا.

وجدد الوزيران وفق بلاغ لوزارة الخارجية الـتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حث الأشقاء الليبيين على الوقف الفوري للاقتتال و استئناف المسار السياسي وإقناعهم بضرورة تجاوز الخلافات والتوصل سريعا إلى حل سياسي توافقي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة. وإتفق الوزيران على عقد اجتماع في الأيام القادمة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس، في إطار مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتسوية السّياسية الشّاملة بليبيا والمساعي التي تقودها الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.


  
  
     
  
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