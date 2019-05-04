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باجة: اجتماع تنسيقي بين مصالح الحماية المدنية والغابات والجيش الوطنى يسفر عن خطة وطنية لمقاومة الحرائق في السنة الحالية

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
وات - تمخّض الاجتماع التنسيقي بين مصالح الديوان الوطنى للحماية المدنية في 24 ولاية ومصالح الادارة العامة للغابات والجيش الوطنى المنعقد السبت بمدينة باجة بحضور المدير العام للغابات سالم الطريقي والمدير العام لديوانالحماية المدنية عن بلورة خطة وطنية كبري للتدخل والتسيق بين الهياكل المذكورة لمقاومة الحرائق خلال صائفة 2019 والتوقي منها.

وتشتمل الخطّة على جانب وقائي وجانب عملياتي ينظم عتاد التدخل واحكام التنسيق بين المتدخّلين فى ظلّ توقع عدد هام من الحرائق بعد موسم ممطر نتجت عنه كثافة الغطاء النباتي بحواشي الطرقات في أغلب المناطق التونسية حسب تصريح العميد مالك ميهوب المدير الجهوى للحمايةالمدنية بباجة لمراسلة (وات).
وأوضح نفس المصدر أنه تم اختيار ولاية باجة لاول مرة لاحتضان الاجتماع التنسيقي بين الهياكل المتدخلة فى الحرائق اعتبارا لتجربتها الناجحة خلال صائفة 2018 فى مجال مقاومة الحرائق، حسب قوله.

وذكر سالم الطريقي المدير العام للغابات لمراسلة (وات) من جهته انه قد تم الانطلاق فى تنفيذ مشروع بعث مدرسة وطنية للتكوين فى مجابهة الحرائق في معتمدية نبر من ولاية الكاف، مضيفا ان الاجتماع التنسيقي قد مكن من النظر فى توحيد الاجراءات لتجاوز الاخطاء المرتكبة فى السنوات السابقة ولتمكين المتدخلين على الميدان من تقديم مقترحاتهم الواقعية.
ودعا عز الدين مرزوقي رئيس الجمعية التونسية لفنيي الغابات بالاسراع فى اصدار النظام الاساسي لاعون الغابات، مضيفا انه تم تقديم مقترحات جديدة لتحسين أداء أعوان الغابات ولتحسين التنسيق بين كل المتدخلين، منبّها الى الاشكاليات التى يعانى منها اعوان الغابات ومنها نقص التجهيزات والامكانيات المادية والبشرية وافتقار عدد كبير من الأعوان للزي الرسمي لأعوان الغابات.

  
  
     
  
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