منظورو إتحاد ''إجابة'' يتظاهرون دفاعا عن ''كرامة الجامعيين والجامعة العمومية''

Samedi 04 Mai 2019



وات

- خرج منظورو اتحاد الأستاذة الجامعيين الباحثين التونسيين " إجابة" بعد ظهر اليوم السبت، في مسيرة من أمام وزارة التعليم العالي، مرت عبر شارع بورقيبة لتتوقف أمام المسرح البلدي في وقفة احتجاجية دفاعا عن كرامة الجامعيين وضد إقامة جامعات أجنبية في تونس مطالبين بتخصيص الاعتمادات اللازمة لمعالجة أوضاع الجامعة العمومية التونسية.وقال نجم الدين جويدة المنسق العام "لاجابة" إن هذا التحرك يتنزل في إطار الذود عن كرامة الأستاذ الجامعي وإنقاذ الجامعة العمومية، كما يأتي ردا على ما إعتبره مغالطات تروّجها وزارة التعليم العالي بشأن تحركاتهم.ولفت في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية إلى أن وضع الجامعة العمومية التونسية " في انحدار في حين يذهب اهتمام الحكومة إلى تركيز الجامعات الأجنبية" وخص بالذكر "جامعة فرنسية" للانجاز في بئر الباي.وقال زياد بن عمر المنسق العام المساعد ل"إجابة" إن منح أرض لإقامة جامعة أجنبية بالدينار الرمزي وتمكين أجانب من الاستثمار بنسبة 100 بالمائة في قطاع التعليم العالي مخالف للقانون وسياسة الدولة التونسية منذ حصولها على الاستقلال.وانتقد المتحدثان سياسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي سليم خلبوس إزاء الجامعات العمومية وتمويل إقامة جامعة أجنبية من صندوق تابع لوزارة التعليم العالي.ويشار إلى أن المتظاهرين ارتدوا أقمصة تحمل رموز حملة على شبكة التواصل الاحتماعي ضد رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي.وينظم أساتذة جامعيين اعتصاما مفتوحا منذ 41 يوما بمقر التعليم العالي في سياق الاحتجاج ضد الجامعات الاجنبية وضد الاوضاع في الجامعات العمومية التونسية.