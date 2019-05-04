تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بالأورام السرطانية سنويا ( رئيس قسم الجراحة بمستشفى صالح عزيز)

Samedi 04 Mai 2019



وات

- تشير آخر الاحصائيات المتعلقة بتطور عدد مرضى الاورام السرطانية بتونس إلى تسجيل أكثر من 16 ألف حالة جديدة في السنة، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 20 الف حالة جديدة في غضون سنة 2020، وفق ما أفاد به، اليوم السبت خالد رحال رئيس قسم الجراحة بمستشفى صالح عزيز مراسل (وات) بجندوبة، على هامش مشاركته في يوم علمي انتظم بالجهة وخصص لمناقشة المعطيات والتقنيات الحديثة حول معالجة الاورام السرطانية.وأضاف رحال خلال مشاركته في هذه التظاهرة بمقر المركز الإقليمي لمعالجة والأورام السرطانية بالمستشفى الجهوي بجندوبة تزامنا مع الاستعدادات الاخيرة لافتتاح هذا المركز، أن ذات الدراسات كشفت عن انتشار لافت لـ5 انواع من السرطان اثنين منهما يخصان النساء واثنين مشتركين بين الجنسين وواحد خاص بالرجال.وأوعز توسّع دائرة مرضى السرطان إلى التدخين، والكحول، والسمنة، وسوء التغذية، وخاصة منها المركزة على الدهنيات، داعيا الى ضرورة التوقي من هذه الامراض القاتلة، وذلك عن طريق الكشف المبكر والتركيز على الخضر والغلال وممارسة الرياضة والتوقي من انواع الاشعة المضرة وهي طرق اكدت الابحاث والدراسات قدرتها على التوقي من الاورام السرطانية سواء تعلق الامر بسرطان الثدي، او سرطان عنق الرحم، او سرطان الجلد، او سرطان البروستات، او سرطان القولون، وفق تأكيده.وبخصوص المركز الإقليمي لمعالجة والأورام السرطانية المحدث بالمستشفى الجهوي بجندوبة، أبرز الرحال أنه مجهّز بأحدث التقنيات، ومن المنتظر أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية لمرضى السرطان والتخفيف من الاكتظاظ الذي يعاني منه مستشفى صالح عزيز لاسيما وان المعدات التي خصصت له ذات جودة عالية، فضلا عن توفر الاقسام المتكاملة للقيام بكافة مراحل العلاج وتعدد الاختصاصات في انتظار استكمال تركيز قسم الجراحة .من جانبها، اعتبرت مديرة المركز، رانيا فهري، في تصريح لمراسل (وات)، أن اهمية المركز تكمن في استعداده للمساهمة في الكشف المبكر عن مختلف الاورام التي تصيب النساء والرجال، وذلك بالتعاون مع الاطباء العاملين في الخطوط الامامية ومساهمته في الحملات التحسيسية التي تتقصى مبكرا الامراض باعتبارها أفضل طريقة للحد من انتشارها.وشدّد رئيس قسم الاورام بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة، حمودة بوسنان، من جهته، على أهمية توفير كافة حلقات العلاج والتي تبتدا من توفير الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي والمعدات والتي وان توفرت فان الترفيع في عدد الاطباء والممرضين يظل حاجة ماسة لقيام المركز الاقليمي الخاص بالشمال الغربي بمهامه على افضل وجه لاسيما في ظل تقديرات تفيد بأن المعدل اليومي لطالبي العلاج بهذا المركز تقدّر بحوالي 40 مريضا.