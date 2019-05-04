الجامعة العامة للنقل: تم إقناع عمال نقل المحروقات باستئناف نشاطهم ولا وجود لانفلات في اتحاد الشغل

Samedi 04 Mai 2019



وات

- أفاد كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المنصف بن رمضان في تصريح ل(وات) اليوم السبت انه تم إقناع عمال نقل المحروقات باستئناف عملهم بعد اضراب دام يومين، نافيا تسجيل اي انفلات في قواعد اتحاد الشغل بقطاع نقل المحروقات.وأضاف بن رمضان انه وقع تحذير نقابة عمال نقل المحروقات من مواصلة الإضراب خارج المدة القانونية، قائلا ان "من سيواصل شن الإضراب خارج المدة القانونية سيتحمل مسؤولية ذلك".وأصر عمال نقل المحروقات على مواصلة شن إضراب بثلاثة أيام منذ يوم الخميس الماضي، رغم اقرار الغائه بمقتضى اتفاق أبرم مساء الخميس بين الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك جراء نفاد مخزون المحروقات بمحطات بيع الوقود وظهور طوابير طويلة للسيارات وتعطل حركة السير بعديد المناطق.وبرزت موجة من السخط والغضب لدى عديد المواطنين بسبب عدم تقيد نقابة عمال نقل المحروقات، بالاتفاق الممضى من قبل اتحاد الشغل ووزارة النقل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمتعلقة بالزيادة في أجور سائقي نقل المحروقات وتحسين وضعيتهم المادية.ونفى بن رمضان أن يكون هناك تمرد على الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل ووزارة النقل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوم 2 ماي الجاري، مبررا رفض عمال نقل المحروقات لهذا الاتفاق بوجود بعض النقائص في مضمونه باعتبار أنه "لم يصنف قطاع نقل المحروقات كمهنة خطرة بما يتيح لأعوانه الحصول على منحة خطر".وأوضح أن الاتفاق الموقع عليه سيكون بمثابة ركيزة أولى لاعتمادها في مفاوضات لاحقة مع وزارة النقل والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل تحسين وضعية عمال نقل المحروقات "الذين يعيشون أوضاعا مهنية متدهورة".وكان المتحدث باسم سائقي شاحنات نقل المحروقات نوفل العوني أفاد في تصريح اذاعي في وقت سابق من اليوم أن أعوان نقل المحروقات استأنفوا فجر اليوم عملهم وسط مخاوف من التعرض لعقوبات مع حلول انتهاء المدة القانونية للإضراب يوم 4 ماي 2019 يذكر أن الاتفاق الممضى يوم الخميس 2 ماي الجاري بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ووزارة النقل ينص على تمكين عمال نقل المحروقات من الزيادات في الأجور لسنتي 2018 و2019 مع أجرة شهر ماي 2019 وعلى أن يتم صرف المفعول الرجعي للزيادة المذكورة على قسطين لشهري ماي وجوان 2019 كما تم الاتفاق على تخصيص مبلغ شهري قدره 88 ألف دينار بعنون إبراز خصوصية قطاع نقل المحروقات على أن يتم الاتفاق لاحقا حول كيفية صرفها بما يعادل 275 دينار للشهر الواحد لحوالي 400 سائق شاحنة محروقات بداية من 2 ماي 2019 وتم الاتفاق أيضا على تفعيل الملحق التعديلي لنقل البضائع والمحروقات في أجل أقصاه موفى شهر جوان المقبل.