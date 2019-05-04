حجز 9 أنواع من الأدوية المشبوهة ووزارة الصحة تدعو إلى عدم استعمالها

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - تعلم وزارة الصحة في بلاغ لها أنّ مصالح الرقابة التابعة للصحة والتجارة قد اكتشفت وحجزت في الآونة الأخيرة أدوية مقلّدة ومشبوهة تباع بالسوق الموازية من نوع:
- TRITOSPOT
- LUCOCID-R3%
- DERMOVATE
- MOVATE
- TENOVATE M.C.A
- ORANVATE
- LEMONVATE
- CIVIC LEMON
- FLUOCINOCLEAN
ونظرا أنّ بيع هذه الأدوية بالسوق الموازية تمثّل خطورة على صحة المواطن ويمكن أن تتسبّب في مضاعفات خطيرة عند استعمالها بما أنّها لم تخضع إلى الإجراءات المعتمدة لضمان جودتها كما أنّها غير مراقبة ويتم تصنيعها في ظروف مجهولة، فإنّ الوزارة تدعو العموم إلى ضرورة الإمتناع عن اقتناء واستعمال هذه الأدوية وذلك حفاظا على سلامتهم.
كما تؤكّد وزارة الصحة على ضرورة اقتناء الأدوية من مسالك التوزيع المنظمة الخاضعة للمراقبة وتذكر في هذا الإطار بأنّ الدواء منتوج مميز وحساس يخضع لنظام خصوصي ودقيق في مستوى مراقبة جميع مراحل تصنيعه وتسجيله وكذلك ترويجه.
- TRITOSPOT
- LUCOCID-R3%
- DERMOVATE
- MOVATE
- TENOVATE M.C.A
- ORANVATE
- LEMONVATE
- CIVIC LEMON
- FLUOCINOCLEAN
ونظرا أنّ بيع هذه الأدوية بالسوق الموازية تمثّل خطورة على صحة المواطن ويمكن أن تتسبّب في مضاعفات خطيرة عند استعمالها بما أنّها لم تخضع إلى الإجراءات المعتمدة لضمان جودتها كما أنّها غير مراقبة ويتم تصنيعها في ظروف مجهولة، فإنّ الوزارة تدعو العموم إلى ضرورة الإمتناع عن اقتناء واستعمال هذه الأدوية وذلك حفاظا على سلامتهم.
كما تؤكّد وزارة الصحة على ضرورة اقتناء الأدوية من مسالك التوزيع المنظمة الخاضعة للمراقبة وتذكر في هذا الإطار بأنّ الدواء منتوج مميز وحساس يخضع لنظام خصوصي ودقيق في مستوى مراقبة جميع مراحل تصنيعه وتسجيله وكذلك ترويجه.
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Par:keyser3050 (France )
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