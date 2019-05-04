وزارة الصناعة تمدد عامين اضافيين في صلوحية التجديد الاول لرخصة البحث عن المحروقات ''المهدية'' الى سنة 2020

Samedi 04 Mai 2019



وات

- ممدت وزارة الصناعة في صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات " المهدية " لفائدة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة" لينتهي خلال شهر جانفي 2020 على ان ينفذا استثمارات في حدود 25 مليون دينار.واتخذ قرار التمديد الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2019 ، بناء على تقرير المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة وعلى المطلب المودع في 20 نوفمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتمس بموجبه المستثمرون في الرخصة التمديد في مدة صلوحية التجديد الأول ووافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 31 أكتوبر 2017 و 6 مارس 2018 على التجديد خاصة وانه تم توفير ضمان بنكي مؤكد من قبل المؤسسة العربية المصرفية تونس ( 16 جانفي 2019) .وسينتهي التمديد بحلول 19 جانفي 2020 علما وانه يتعين خلال مدة التمديد المنصوص إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به من قبل لفائدة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة".