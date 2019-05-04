وزارة الصناعة تمدد عامين اضافيين في صلوحية التجديد الاول لرخصة البحث عن المحروقات ''المهدية'' الى سنة 2020

Samedi 04 Mai 2019
وات - ممدت وزارة الصناعة في صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات " المهدية " لفائدة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة" لينتهي خلال شهر جانفي 2020 على ان ينفذا استثمارات في حدود 25 مليون دينار.
واتخذ قرار التمديد الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2019 ، بناء على تقرير المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة وعلى المطلب المودع في 20 نوفمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتمس بموجبه المستثمرون في الرخصة التمديد في مدة صلوحية التجديد الأول ووافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 31 أكتوبر 2017 و 6 مارس 2018 على التجديد خاصة وانه تم توفير ضمان بنكي مؤكد من قبل المؤسسة العربية المصرفية تونس ( 16 جانفي 2019) .
وسينتهي التمديد بحلول 19 جانفي 2020 علما وانه يتعين خلال مدة التمديد المنصوص إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به من قبل لفائدة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة".
واتخذ قرار التمديد الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2019 ، بناء على تقرير المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة وعلى المطلب المودع في 20 نوفمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والتمس بموجبه المستثمرون في الرخصة التمديد في مدة صلوحية التجديد الأول ووافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 31 أكتوبر 2017 و 6 مارس 2018 على التجديد خاصة وانه تم توفير ضمان بنكي مؤكد من قبل المؤسسة العربية المصرفية تونس ( 16 جانفي 2019) .
وسينتهي التمديد بحلول 19 جانفي 2020 علما وانه يتعين خلال مدة التمديد المنصوص إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به من قبل لفائدة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة".
En continu
- Hier 20:45 تونس، النهضة، الرئاسية: التزامن الغريب
- Hier 16:41 رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الBAD
- Hier 16:38 وضع حجر أساس الأكاديمية الدبلوماسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:12
|16:03
|12:23
|05:22
|03:42
|
21°
|22°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-14
|21°-12
|19°-11
|23°-13
|29°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 62 018) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 964) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 153) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 988) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 370) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 430) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 376) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 401) أصحاب مؤسسات نقل المحروقات يضعون ش
( 41 666) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 330) عبير موسى امام القضاء
( 37 968) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 401) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 374) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 685) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 297) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 943) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 30 819) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 437) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 005) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 443) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:الشركات الوطنية آش تُقرب للوطن !؟؟؟