ديوان التونسيين بالخارج ينظم برنامجا متنوعا من الأنشطة احتفاء باليوم العالمي للأسرة

Samedi 04 Mai 2019
وات - أطلق ديوان التونسيين بالخارج برنامجا متنوعا من الأنشطة الفكرية والثقافية والتحسيسية، وذلك احتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق لتاريخ 15 ماي من كل سنة، يتمثل أساسا في تنظيم ملتقيات وموائد مستديرة وورشات وسهرات رمضانيّة في عدد من الولايات.
وستشمل هذه الأنشطة، التي ستشرف عليها المندوبيات الجهوية التابعة لديوان التونسيين بالخارج والإدارات ذات الصلة بالإضافة إلى الجمعيات بالجهات، كل من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والمنستير وصفاقس وقفصة.
وسيتمحور برنامج هذه الأنشطة، التي تتواصل من 8 إلى غاية 19 ماي الجاري، حول التعريف بنشاط الديوان في مجال التعهّد والإحاطة بالأسر المتبقية وأبنائهم، وكيفية إدارة الحوار داخل الأسرة، وتأثير التواصل الأسري على السلوكيات، فضلا عن تنظيم عروض مسرحية وسهرات رمضانية ببعض مراكز رعاية المسنين وأيام تحسيسية حول ترشيد الاستهلاك وتوعية الأسر من مخاطر السلوكات المحفوفة بالمخاطر وغيرها.
وستشمل هذه الأنشطة، التي ستشرف عليها المندوبيات الجهوية التابعة لديوان التونسيين بالخارج والإدارات ذات الصلة بالإضافة إلى الجمعيات بالجهات، كل من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والمنستير وصفاقس وقفصة.
وسيتمحور برنامج هذه الأنشطة، التي تتواصل من 8 إلى غاية 19 ماي الجاري، حول التعريف بنشاط الديوان في مجال التعهّد والإحاطة بالأسر المتبقية وأبنائهم، وكيفية إدارة الحوار داخل الأسرة، وتأثير التواصل الأسري على السلوكيات، فضلا عن تنظيم عروض مسرحية وسهرات رمضانية ببعض مراكز رعاية المسنين وأيام تحسيسية حول ترشيد الاستهلاك وتوعية الأسر من مخاطر السلوكات المحفوفة بالمخاطر وغيرها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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