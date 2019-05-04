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بن قردان : حجز مبلغا من العملة ألاجنبية المهربة ناهز 2 مليون دينار

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - تمكنت فرقة الحرس الديواني ببن قردان من إلقاء القبض على سيارة تحمل لوحات منجمية ليبية كانت تستخدم لتهريب العملة بين تونس وليبيا.
وبحسب بلاغ للديوانة... تمّ ترصّد السيارة المشبوهة و نصب كمين على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة بنقردان و المعبر الحدودي بالذهيبة، و بإيقاف السيّارة و مرافقتها إلى مقرّ الفرقة تمّ إخضاعها للتفتيش الدقيق و تمّ العثور بخزّان الوقود على لفافات تحتوي عملات أجنبية بلغت 370980 أورو و 199620 دولار أي ما قيمته الجملية مليون و 877 ألف دينار.

تمّ تحرير محضر في الغرض و بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمسافرين و إحالتهما إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيقات و إجراءات التتبع القضائي.


  
  
     
  
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