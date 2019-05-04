نسبة التضخم في تونس تتراجع من 7,1 بالمائة خلال مارس 2019 الى 6,7 بالمائة خلال افريل 2019

Samedi 04 Mai 2019



وات

- تراجعت نسبة في التضخم في تونس، خلال شهر أفريل 2019، الى 6,9 بالمائة بعد ان ان كانت في حدود 7,1 بالمائة خلال شهر مارس 2019 و 7,3 بالمائة خلال شهر فيفري 2019 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.وأرجع المعهد ، في نشريته حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2019 التي أصدرها امس الجمعة ، هذا التراجع اساسا الى تقلص وتيرة ارتفاع مجموعة التغذية والمشروبات من 7,5 بالمائة الى 6,6 بالمائة خلال الشهر الحالي.ولفت المعهد الى ان وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعت من 7,5 بالمائة خلال مارس 2019 الى 6,6 بالمائة خلال افريل 2019 وقد سجلت اسعار البيض ،بحساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 34,7 بالمائة واسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 11,8 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 9,8 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 8,6 بالمائة واسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5,7 بالمائة.وشهدت أسعار مواد وخدمات النقل ارتفاعا بنسبة 9,5 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2018 ويعود ذلك بالاساس الى ارتفاع اسعار السيارات بنسبة 8,2 بالمائة وكلفة استعمال السيارات بنسبة 10,9 بالمائة وأسعار خدمات النقل بنسبة 8,6 بالمائة.وبلغت نسبة التضخم الضمني ( التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) 6,8 بالمائة خلال أفريل 2019 مقابل 6,9 بالمائة خلال مارس 2019 وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,8 بالمائة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,5 بالمائة مقابل 2,3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.