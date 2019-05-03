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التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 06 ماي

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 06 ماي إلى غاية يوم 04 جوان 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.


  
  
     
  
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