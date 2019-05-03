Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 06 ماي إلى غاية يوم 04 جوان 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.