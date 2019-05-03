æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí íÍÇÖÑ Ýí ãÚåÏ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ ááÓøáÇã

Vendredi 03 Mai 2019
ÈÇÈ äÇÊ - Ýí ÅØÇÑ ÇäÚÞÇÏ ÇÌÊãÇÚ ÇááÌäÉ ÇáãÔÊÑßÉ ÇáÚÓßÑíÉ ÇáÊæäÓíÉ ÇáÃãÑíßíÉ æÈÏÚæÉ ãä ãÚåÏ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ ááÓøáÇã ÇáãÊÎÕøÕ Ýí ÏÚã ÌåæÏ ÇáÓáÇã Ýí ÇáÚÇáã¡ ÞÏã æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇáßÑíã ÇáÒÈíÏí ÕÈÇÍ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ 1 ãÇí 2019 ÈæÇÔäØä ãÏÇÎáÉ Ýí ÅØÇÑ ãÇÆÏÉ ãÓÊÏíÑÉ ÈÍÖæÑ ÅÚáÇãííä æããËáíä Úä ÇáãäÙãÇÊ æÇáÌãÚíÇÊ ÇáãÏäíÉ ÇáãåÊãÉ ÈÞÖÇíÇ ÇáÓáÇã. æÊÖãäÊ ÇáãÏÇÎáÉ ÌãáÉ ãä ÇáÞÖÇíÇ ÊÊøÕá ÈÇáæÖÚ ÇáÇãäì Ýì ÇáãäØÞÉ ÇáãÛÇÑÈíÉ æÇáÏæÑ ÇáÅÞáíãí ÇáÐí ÊÖØáÚ Èå ÊæäÓ Ýí ÇáãäØÞÉ æ ØÈíÚÉ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÊæäÓíÉ ÇáÇãÑíßíÉ æÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÊí ÊæÇÌååÇ ÊæäÓ Ýí ÖæÁ ÇáÊÍæáÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ æÇáÏæáíÉ ÇáÍÇÕáÉ Çáíæã.
Èíä Ãä ÇáãäØÞÉ ÇáãÛÇÑÈíÉ ÊÚíÔ ÊÍæáÇÊ ÚãíÞÉ ããøÇ ÌÚáåÇ ÊÔåÏ ÍÇáÉ ãä ÚÏã ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÈÓÈÈ ãÇ íÍÏË Ýí ÇáãäØÞÉ ãä ÕÑÇÚÇÊ ÓíÇÓíÉ¡ ÈÇáÇÖÇÝÉ Åáì ÇáÚÇãá ÇáÎÇÑÌí æÇáãÊãËá Ýí ÊÖÇÑÈ ÇáãÕÇáÍ Èíä ÇáÞæì ÇáÏæáíÉ Ýí ÇáãäØÞÉ æÇÎÊáÇÝ ÇáãÞÇÑÈÇÊ Ýí ãÚÇáÌÉ ÇáÃÒãÇÊ Èíä ãÄíøÏ ááÍáø ÇáÓíÇÓí æÂÎÑ ãäÇÕÑ ááÍá ÇáÚÓßÑí.
æ ÃÖÇÝ Ãä ãÇ íÍÏË Ýí ÇáÞæÓ ÇáÓÇÍáí ÈÓÈÈ ÛíÇÈ ÇáÏæáÉ æ ÇáÍæßãÉ ÇáÑÔíÏÉ æÇáæÖÚ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÇÌÊãÇÚí ÇáãÊÑÏí ÇáÐí ÃÌøÌÊå ÇáÕÑÇÚÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÞÈáíÉ¡ ßÇäÊ áå ÊÏÇÚíÇÊ ÓáÈíÉ Úáì Ããä ÇáãäØÞÉ ããøÇ ÎáÞ ãäÇÎÇ ÎÕÈÇ áÊäÇãí ÇáÅÑåÇÈ æ ÇáÊåÑíÈ æÇáÌÑíãÉ ÇáãäÙãÉ.
æÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáÊÌÑÈÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáäÇÔÆÉ ÇáÊí ÊÚíÔåÇ ÊæäÓ ÊÓíÑ ÈÈØÁ áßäåÇ ÈÎØì ËÇÈÊÉ Ýí ÓÈíá ÈäÇÁ ÏæáÉ ÇáÞÇäæä æÇáãÄÓÓÇÊ ÈÇáÑÛã ãä ÇáÙÑæÝ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÅÌÊãÇÚíÉ ÇáÕÚÈÉ æÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÃãäíÉ.
æÈíä Çä ÊæäÓ ÈÍßã ÇäÊãÇÆåÇ ÇáãÛÇÑÈí æÇáÚÑÈí æÇáÅÝÑíÞí æ ÇáãÊæÓØí ÇßÓÈåÇ ÎáÇá ÇáÚÞæÏ ÇáãÇÖíÉ ÏæÑÇ ÅÞáíãíÇ ÝÇÚáÇ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ãÎÊáÝ ÇáÞÖÇíÇ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÊäãæíÉ æÇáÃãäíÉ ÈÇáÅÚÊãÇÏ Úáì ÇáÔÑÚíÉ ÇáÏæáíÉ æÚÏã ÇáÊÏÎá Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ áÃí ÈáÏ æÇäÊåÇÌ ÇáÍæÇÑ Ýí Íáø ÇáÎáÇÝÇÊ æÇáäøÒÇÚÇÊ ããøÇ ÌÚáåÇ ãÊøÒäÉ Ýí ãæÇÞÝåÇ.
æÚáì ÕÚíÏ ÂÎÑ ÃÈÑÒ ÚÑÇÞÉ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÊæäÓíÉ ÇáÃãÑíßíÉ æÇáãÓÊæíÇÊ ÇáÑÝíÚÉ ÇáÊí ÈáÛÊåÇ Úáì ãÑø ÇáÚÞæÏ ÈÝÖá ÇáËÞÉ ÇáãÊÈÇÏáÉ æåæ ãÇ íÚßÓ ÅÑÇÏÉ ÇáÈáÏíä ÇáÕÏíÞíä Ýí ÊæØíÏ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíÉ Ýí ÌãíÚ ÇáãíÇÏíä¡ ãËãøäÇ ÏÚã ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ áÊæäÓ Ýí ÇäÊÞÇáåÇ ÇáÏíãÞÑÇØí æ ÇáÇÞÊÕÇÏí æ ÇáÃãäí æ ãäÍåÇ ÕÝÉ ÇáÍáíÝ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌí ÛíÑ ÚÖæ Ýí ãäÙãÉ ÍáÝ ÇáÔãÇá ÇáÃØáÓí ÈãÇ ãßøäåÇ ãä Ãä Êßæä ÔÑíßÇ ÅÓÊÑÇÊíÌíÇ Ýí ÞØÇÚí ÇáÏøÝÇÚ æÇáÃãä.
æÃßÏ æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí Ãäå ÈÇáÑÛã ãä ÇáÏÚã ÇáÐí ÊÊáÞÇå ÊæäÓ ãä ÇáÏæá ÇáÕÏíÞÉ áÇ ÊÒÇá ÊæÇÌå ÊÍÏíÇÊ ÓíÇÓíÉ æÇÞÊÕÇÏíÉ æÇÌÊãÇÚíÉ æÃãäíÉ¡ æåí ÊÚãá Úáì ÑÝÚ åÐå ÇáÊÍÏíÇÊ áÅäÌÇÍ ÊÌÑÈÊåÇ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáäÇÔÆÉ ÈÇáÅÚÊãÇÏ Úáì ÅãßÇäíÇÊåÇ ÇáÐÇÊíÉ æÏÚã ÇáÈáÏÇä ÇáÕÏíÞÉ áåÇ.
æÝí ÎÇÊãÉ ÇáãÏÇÎáÉ Ëãä ãÈÇÏÑÉ ãÚåÏ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ááÓáÇã Ýí ÊäÙíã ãËá åÐÇ ÇááøÞÇÁ¡ ãÔíÏÇ ÈÊÝÇÚáå æÇåÊãÇãå ÈÞÖÇíÇ ÊæäÓ ÇáÊäãæíÉ æÇáÃãäíÉ æÅÔÚÇÚåÇ Ýí ãÍíØåÇ ÇáÅÞáíãí æÇáÏøæáí. æÊáÊ åÐå ÇáãÏÇÎáÉ ØÑÍ ÌãáÉ ãä ÇáÊÓÇÄáÇÊ Íæá ÞÖÇíÇ ÇáÓáã æÇáÃãä æÇáÊÖÇãä ÇáÏæáí Ýí ÇáÚÇáã. æÅÌÇÈÉ Úä åÐå ÇáÊÓÇÄáÇÊ ÃßøÏ æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí Ãä ÊæäÓ ÊÊÝÇÚá ÈÅíÌÇÈíÉ ãÚ åÐå ÇáÞÖÇíÇ ãä ãäØáÞ ÅíãÇäåÇ ÈÇáÞíã ÇáßæäíÉ.
Èíä Ãä ÇáãäØÞÉ ÇáãÛÇÑÈíÉ ÊÚíÔ ÊÍæáÇÊ ÚãíÞÉ ããøÇ ÌÚáåÇ ÊÔåÏ ÍÇáÉ ãä ÚÏã ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÈÓÈÈ ãÇ íÍÏË Ýí ÇáãäØÞÉ ãä ÕÑÇÚÇÊ ÓíÇÓíÉ¡ ÈÇáÇÖÇÝÉ Åáì ÇáÚÇãá ÇáÎÇÑÌí æÇáãÊãËá Ýí ÊÖÇÑÈ ÇáãÕÇáÍ Èíä ÇáÞæì ÇáÏæáíÉ Ýí ÇáãäØÞÉ æÇÎÊáÇÝ ÇáãÞÇÑÈÇÊ Ýí ãÚÇáÌÉ ÇáÃÒãÇÊ Èíä ãÄíøÏ ááÍáø ÇáÓíÇÓí æÂÎÑ ãäÇÕÑ ááÍá ÇáÚÓßÑí.
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En continu
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